“Ülke insanına eşsiz bir katkı”

Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin açılışında konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne’de yapılan bu yatırımın ülke gençliğinin ülke eğitiminin geleceği için ne kadar büyük önem arz ettiğini bilenlerin en başında gelenlerdenim” dedi.
Amcaoğlu, “GÜNSEL Ailesi’ne ülke insanına, ülke eğitimine yaptıkları bu eşsiz katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.
Son 10 yılda Kuzey Kıbrıs’ta sadece 1 okul açıldığını hatırlatan Olgun Amcaoğlu, Günsel Ailesi’nin ‘6 ilçeye 6 ilkokul projesi” kapsamında yaptıkları devlet okulları ve Yakın Doğu Kolejleri olarak açtıkları okullarla bu yıl açılan ve temeli atılan okulların sayısının 14’e ulaştığını söyledi.
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