“Nefretin sonsuza dek sürdürülmesini istemeyiz”

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gürsel Benan: “Geçmişi unutmayız ama kin ve nefret ikliminin sonsuza dek sürdürülmesini de istemeyiz. Kıbrıs Türk halkı geleceğe umutla bakmak için barışın olduğu bir dünya arzuluyor”

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan programda yaptığı konuşmada, “Bugün gözyaşı ve acılarla dolu günlerin başladığı, dünyanın ve Barış Gücü’nün gözleri önünde işlenmiş, insanlık suçlarının 60’ıncı yıl dönümüdür” dedi.

21 Aralık 1963’te, Kıbrıs Türk halkının topluca yok edilmesini öngören ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen Akritas Planı'nın ikinci safhasının uygulamaya konulduğunu dile getiren Benan, adanın dört bir yanında Türklere karşı saldırılar gerçekleştirildiğini, Akritas Planı'yla Türklerin adadaki varlığına tamamen son verilmek istendiğini belirtti. Ateşin düştüğü yerde hiçbir zaman sönmediğini, unutulmadığını çünkü gidenin geri gelmediğini ifade eden Benan, geride kalanların hissettiklerini paylaşmanın ise mümkün olduğunu belirtti.

Bir olmanın önemini vurgulayan Benan, “Mohaç’ta, Yemen’de, Çanakkale’de, Kore’de, ülkemizde savaşırken, bir değil miydik?” diye sorarak, “Bir olmak için elimizden geleni yapalım” dedi.

1974 yılına kadar Türk kimliğini ve varlığını korumak için tüm imkansızlıklar, yokluklar ve verilen yüzlerce şehide rağmen Kıbrıs Türk halkının 11 yıl büyük bir direniş ve dayanışma sergilediğini kaydeden Benan, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Barış Harekatı ile yalnız Türklerin değil, Rumların da can ve mal güvenliğini sağladığını söyledi. Benan, “Türk askeri 49 yıldır devam eden adadaki barışın tek güvencesidir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının hoşgörüsünün sonsuz olmadığını vurgulayan Benan, eşit haklara ve egemenliğe, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğüne dayalı insanca yaşanabilecek bir ortamın sağlanması halinde kalıcı bir anlaşmanın olabileceğine inandıklarını belirtti.

Benan, “Geçmişi unutmayız ama kin ve nefret ikliminin sonsuza dek sürdürülmesini de istemeyiz. Kıbrıs Türk halkı geleceğe umutla bakmak için barışın olduğu bir dünya arzuluyor. Ne toprağımızdan, ne bayrağımızdan ne de Anavatan Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

