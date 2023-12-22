“Dört elle devletimize sahip çıkmalıyız”

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar konuşmasında, Kıbrıs’ta bugüne kadar yaşanan acıların ve kanlı olayların tek nedeninin Rum ve Yunan’ın Enosis hayalleri olduğunu kaydetti.

60 yıl önce Rum tarafının önceden hazırladığı Akritas Planı'nı, Türkü imha planını uygulamaya başladığını dile getiren Bayar, “Amaçları, Kıbrıs ortaklık cumhuriyetini terör ve silah zoru ile katliam yaparak ele geçirmek ve 48 saatte Türk halkını dize getirecek Enosis’i gerçekleştirmekti. Bu bakımdan 21 Aralık 1963 varoluş tarihimizde önemli bir milattır” dedi.

1955-1958 yıllarında yaşanan toplumlar arası çatışmalara değinen Bayar, EOKA’dan 3 yıl sonra TMT’nin 1 Ağustos 1958’de resmen kurulduğunu belirterek, TMT’nin kuruluşunun Kıbrıs Türklerine can suyu oldu olduğunu söyledi.

TMT’nin savunma amacıyla ve gönüllülük esasına dayalı olarak kurulduğuna dikkat çeken Bayar, EOKA’ya karşı dengenin sağlandığını kaydederek, “TMT kurulmamış ve hazırlıklı olmasaydık 21 Aralık 1963’te Rumlar amaçlarına ulaşacaklardı. Çok şükür ki Anavatanın garantörlüğü ve TMT vardı” dedi.

20 Aralık 1963 gecesi Tahtakale Mahallesi olayı ile Akritas Planı'nın uygulanmaya konduğunu ifade eden Celal Bayar, Kıbrıs Türklerinin, Cumhuriyetin tüm organlarından silah zoru ile dışlandığını, kovulduğunu anlattı.

4 binden fazla memur, öğretmen ve polisin görevlerine dönemediğini, dönenlerden bazılarının gözaltına alınıp, katledildiğini belirten Bayar, “Bazılarının nerede gömülü olduğu hâlâ bugün bulunamadı” dedi. Bayar, saldırlar sonucunda 103 Türk köyünün terk edildiğini, 30 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının kararlılıkla sürdürdüğü direnişin 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile taçlandırıldığını ifade eden Bayar, “60 yıl önce başlayan o karanlık acı, kan ve gözyaşı dolu katliam ve ambargolar altındaki günler TMT’nin önderliğinde ve Anavatan'ın her türlü desteği ile önlendi” dedi.

Şu anda Gazze’de yaşanan ve 60 yıl önce Kıbrıs Türk halkının yaşadığı vahşetin uluslararası hukukun ve BM’nin ne olduğu ve ne olmadığının en güzel kanıtı olduğunu ifade eden Bayar, “Bizlere ve hükümetlerimize düşen görev Anavatan ile birlikte dört elle devletimize sahip çıkmak ve halkımızı hak ettiği mutluluğa kavuşturmaktır” şeklinde konuştu.

