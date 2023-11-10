Nefes kesen tatbikat

Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde yapıldı. Nefesleri kesen tatbikat gerçeği aratmadı

Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023”ün seçkin gözlemci günü, dün Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde yapıldı.Tatbikat faaliyetlerinin icra edilmesinin ardından mobil üniteler ve çadır kent ziyaret edildi, Sivil Savunma Arama Kurtarma sergisi izlendi.Tatbikat, afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık, kurum, kuruluşların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekipleri, TC Jandarma Genel Komutanlığı ekibi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihkâm Savaş Taburu ekibi, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) ekibi, Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) ekibi, Sivil Afet Timi Derneği (SAT) ekibi, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımı ile icra edildi.Tatbikat ile ülkedeki Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içinde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini denendi, bu gibi hallerde ülkeye gelecek yardım kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, Afet ve Acil Durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak hedeflendi.Merkez üssü Girne açıklarında richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde, deniz tabanının 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatta, şu faaliyetler icra edildi:“Enkaza müdahale, akaryakıt yangınına müdahale, kuyu kazası kurtarma, duman dolu odadan kurtarma,kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehdidi uygulaması, denize düşen araçtan kurtarma, helikopter ile düzensiz göçmen kurtarma, deniz kirlenmesine müdahale, helikopter ile denize düşen yaralı kurtarma, trafik kazasına müdahale ve triaj, deprem bölgesindeki vatandaşların tahliyesi, şüpheli pakete müdahale, atlama yatağı ile kurtarma, sedye ile indirme,tünel ile üst kattan kurtarma, altyapı tamir çalışmalari, hidrolik itfaiye merdiveni ile kurtarma, tırmanma motoru kullanılarak binaya çıkma ve aşağıya köprü kurma,yola devrilen ağaca müdahale.”Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tatbikatta yapığı konuşmada, savaş dışında yaşanabilecek felaketlere hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise, tatbikatın, ülkenin afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini denemek, paydaş kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini artırarak halkın bu gibi durumlarda can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.Ülkenin sürekli afet riski altında olduğunu unutmamak gerektiğini dile getiren Karaca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın kapasitesini güçlendirme gayreti içinde olduğunu belirtti.Bu kapsamda modern araç ve ekipmanlar katmak, personelin bilgi ve deneyimini artırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Karaca, devletin desteğiyle personel sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.Karaca, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen İnsansız Hava Aracı da ekiplerimizin karada yürüttüğü kurtarma faaliyetlerine havadan görüntüleme ve keşif desteği sunmaktadır. Yaşanan afetlerde bu tür hava keşfi desteği, ekiplerin daha etkin ve verimli çalışmasına olanak sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.