365 bilim insanı Girne Üniversitesi’nde buluştu

Girne Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi” Girne Üniversitesi’nde yapıldı. Dünyadan 365 bilim insanının katıldığı kongre öncesinde Girne Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi arasında iş birliği imzalandı

Girne Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ve uygulamalı ve sosyal bilim alanlarında birçok konuyu ve araştırmayı bir araya getiren “Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi”, Girne Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Farklı bakış açılarıyla sorunları incelemeyi ve araştırmaların ilerlemesine katkıda bulmayı hedefleyen kongre, üç gün süren yoğun bir etkinlik olarak gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından toplam 365 bilim insanı, 221 bildiri sunarak kongreye katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kongreyi siyasetçiler ve bilim insanlarının yanı sıra 400’ün üzerinde öğrenci takip etti.

Düzenlenen kongrenin öncesinde Girne Üniversitesi Rektörlüğünde; Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, üniversiteleri adına “Akademik İş Birliği Protokolü” imzalandı. İmzalanan protokole göre, her iki üniversitenin bünyesinde bulunan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla ortak çalışmalar yapılmasının yanı sıra, bilimsel araştırmalar, projeler ve bilimsel yayınlar konularında iş birliği yapılacak. Ayrıca, öğretim elemanı değişimi ve ortak kongre, konferans, sempozyum, atölye çalışmaları gibi bilimsel toplantıların düzenlenmesi gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmasına, geleceğe umutla bakabilmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kuvvetli bağlar için ise yeni fikirler ve vizyonların ortaya konulması, iletişim çağından yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise, Kıbrıs Türklerinin 1571 yılından beri bu topraklarda çok büyük mücadeleler verdiğini anlattı.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, ise “KKTC’nin uluslararası platformda en güzel tanınma yolu, eğitim için gelen yabancı öğrenciler ve mezun olanlar öğrencilerimizle olacaktır. Mezunlarımız, KKTC’yi birçok ülkede tanıtarak başarılı bir şekilde temsil ediyorlar” dedi. Avcı, Girne Üniversitesi’nin büyük başarılar gösterdiğini ve çok kısa bir sürede her alanda çok hızlı geliştiğini belirtti.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu konuşmasına, “Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresi”nin Selçuk Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yapılmasından büyük onur ve şeref duyduğunu ifade etti.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Selçuk Üniversitesi ile Girne Üniversitesi arasında imzalanan “Akademik İş Birliği Protokolü”ü ile eğitim, öğretim alanlarında ortak projeler yürüteceklerini, birlikte bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapacaklarını da belirtti. Ayrıca öğretim elemanları arasında değişim programları düzenleyeceklerini, ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif etkinlikler ve bilimsel toplantılar düzenlemeyi amaçladıklarını da belirten Prof. Dr. Salihoğlu, “Her iki üniversiteyi de tanıtmayı içeren birçok alanda çalışmalar yapacağız” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da “Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”nin, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile Girne Üniversitesi arasındaki iş birliği ile gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.



