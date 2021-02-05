Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı PCR kuyruklarıyla ilgili, "Neden kıyamet kopartıldı anlamış değilim” dedi





Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, dün özellikle Lefkoşa ve Mağusa’daki PCR merkezleri önünde oluşan yığılmalara toplumun neden tepki gösterdiğini anlamadığını ifade etti.

Arıklı, “Fotoğrafları gördüm, insanlar açık havada, maskeli bir şekilde duruyorlar. Neden kıyamet kopartıldı anlamış değilim. En saygın entelektüeller bile hakaret için bu fotoğrafları kullandı, kendilerine malzeme yaptı” dedi.

Sosyal medyada oluşan tepki üzerine Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin PCR test işlemlerini iptal ettiğini söyleyen Arıklı, “İş mi bu yani? Açık havada, bir metre mesafeyle duruyor insanlar. Neden bu kadar eleştirdiniz? Bu şiddetli tepki yüzünden Bakan iptal etti” şeklinde konuştu.

