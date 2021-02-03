Ne kadar çok aşıya ulaşırsak, o kadar ekonomi canlanır

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, “Ne kadar çok aşıya ulaşırsak, sağlığa kavuşuruz ve daha güvenli oluruz, ekonomi de canlanır” diye konuştu



Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, sağlıkla ilgili karar alınırken, ekonomiyle ilgili de önlemlerin ortaya konması gerektiğini söyledi, ekonomide aşılanmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Avunduk, “Ne kadar çok aşıya ulaşırsak, sağlığa kavuşuruz ve daha güvenli oluruz, ekonomi de canlanır” diye konuştu.

Avunduk, “Çalışmayan işletmelerde istihdamın korunması için sigorta desteği devlet tarafından karşılanmalı. Duran işletmeler personelini ödemeye devam ediyor. Kredilerin taksitlendirilmesini, yeniden yapılandırılmasını gündeme getirdik. Dar olan bütçe de toplum içerisinde adil şekilde dağıtılmasını istiyoruz” dedi.



Avunduk şöyle dedi:

"Sağlıkla ilgili kararlar alınırken, ekonomiyle ilgili de önlemler ortaya konmalı. Aşı ülkemize bir an önce getirilmesi gerekiyor. Aşıya ulaşırsak, sağlığa kavuşuruz, daha güvenli oluruz, ekonomi canlanır. Kapanmanın getirmiş olduğu ekonomik yük var. Turizm sektörü hala kapalı, ticaretçiler kapalı, inşaat sektörü kapalı. Bunlar olurken, yükümlülüklerle ilgili kısımlarda iş insanların önü açılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı. Sanayi için verilen 25 kuruşluk destek devam ettirilmeli. Çalışmayan işletmelerde istihdamın korunması için sigorta desteğinin devlet tarafından karşılanmalı. Duran işletmeler personelini ödemeye devam ediyor. Kredilerin taksitlendirilmesi, yeniden yapılandırılmasını gündeme getirdik. Hükümetin elinde kaynak az, neredeyse tükendi. Dar olan bütçede toplum içerisinde adil şekilde dağıtılmasını istiyoruz.”

