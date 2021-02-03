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Kapanıp açılma yerine aşılama yapılmalı

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Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, kapanıp açılma yerine aşılamanın hızlı bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekti

Kapanıp açılma yerine aşılama yapılmalı
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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, BRT'de önemli açıklamalarda bulundu.
Önceki gün Başbakan Ersan Saner ve Ekonomik Örgütler ile iki buçuk saat toplantı yaptıklarını kaydeden Dimağ Çağıner, kapanıp açılma yerine aşılamanın hızlı bir şekilde yapılması ve tamamlanması ile sorunun çözüleceği üzerinde durduklarını kaydetti.
Çağıner, Türkiye ve AB'den gelecek aşılarla ilgili ve devlet kontrolünde özel sektörün katkılarıyla satın alınacak aşılarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını da dile getirdi.
Çağıner şöyle konuştu:
“Aşılanmanın çok ivedi yapılması noktasında bir duruşumuz var. Kapanmadan sonra vakaların düşeceğini düşünüyoruz. Başbakanla yaptığımız toplantıda ülkeye aşı getirebilmek adına neler yapabileceğimizi konuştuk. Gerek Türkiye gerekse Avrupa Birliği'nden getirilebilecek aşıların ihtimalini tartıştık. Kapalı kalma sistemi sağlığı korusa bile ekonomiyi de korumuyor. Bağışıklığı kazanabilmemiz gerekiyor bunun da tek çıkış noktası aşıdır.
Türkiye'den ve AB'den gelecek olan aşıları da aldığımız zaman halka daha hızlı bir aşılama yapılabilecek diye düşünüyoruz.
Hastalığa karşı durmak için bağışıklığın geliştirilmesi gerekiyor. Küçük bir toplumuz hızlı bir şekilde yapılabilir.  Kıbrıs Türklerinin hak ettiği oranda AB'den gelecek aşılara ulaşması lazım.”
 
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