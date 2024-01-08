Narenciye üreticilerine destek paketi

Narenciye üreticilerine yönelik destek ve teşvik paketi hazırlandı. Hem ihracat kalitesindeki hem de sıkmaya verilecek ürün için üreticiye destek verilecek

Başbakan Ünal Üstel, narenciye üreticilerinin üretimden kopmaması ve üreticilere destek amacıyla destek ve teşvik paketi hazırladıklarını açıkladı.

Üstel geçmişte Tarım Bakanlığı bütçesinde yüzde 6.5’e kadar inen narenciye teşvikini bu yıl yüzde 20'lere çıkardıklarını kaydetti.

Açıklamada, üreticiye, serbest piyasada paketleme kalitesinde değerlendirememiş ve sıkmaya verilecek paket kapsamında Greyfruit, Limon, Yafa, Washington, Valenciya, Mandora ve King için Cypfruvex’in açıklayacağı sıkma ürün fiyatlarına ek olarak ton başına 2 bin TL destek verileceği belirtildi. Konsantre ihracatı için ise ton başına 20 bin TL teşvik desteği verileceği kaydedildi.

Birinci sınıf paketleme ihracat kalitesindeki mandora ve valenciya ürünlerini serbest piyasada ya da Cypfruvex yoluyla ihracat edecek üreticilere de teşvik verileceği kaydedilen açıklamaya göre, teşvik 3. ülkelere ihraç edilecek ürün için ton başına 2 bin 500 TL, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ürün için ise ton başına 1700 TL olacak.

İhraç edilecek 2. sınıf paketlenmiş ürünler ve bahçe çıkışlı kasa kontrollü olarak ihraç edilecek ürünler için de üreticilere ton başına 1500 TL teşvik verilecek.

Başbakan Ünal Üstel, konuyla ilgili açıklamayı, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Derneği Başkanı Turgut Akçın ve Güzelyurt Lefke Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Sami Dayıoğlu'nun katıldığı toplantı sonrasında yaptı.

Hükümeti kurdukları günden beri halka “Yarım kalan projeleri bitireceğiz, insanımızın ihtiyacı olan altyapı projelerini hayata geçireceğiz ve insanımızın üretimden kopmaması adına teşvik ve destekler vereceğiz” dediğini anımsatan Üstel, sözlerini bir bir tuttuklarını kaydetti.

Üstel, “2013 yılından sonra ülkemizde kısa vadeli hükümetler kurulduğu için çoğu planlamalar yapılamadı. Biz göreve geldiğimiz günden beri halkımıza ne söylediysek ve ne vaat ettiysek hepsini birer birer yerine getiriyoruz” dedi.

İlk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en ücra köylerini dahi içme suyu ile buluşturduklarını anlatan Başbakan Üstel, şöyle konuştu:

“Güzelyurt bölgesindeki narenciye üreticilerimizi de Anavatanımız Türkiye'den gelen su ile buluşturacağız. Bu projemizi de tamamladık. Şimdi sırada diğer büyük bir projemiz olan Mesarya iç ovasını sulu tarımla buluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Üretim çok değerlidir.1974 öncesinde bile insanımız üretimden hiçbir zaman kopmadı. Ne kadar baskı ve ne kadar izolasyon altında olsa da, üretim ile ayakta durmak için mücadele verdi ve veriyor. Hükümetimizi kurduğumuz günden beridir, hiçbir sektörü üretimden koparmamak adına imkanlarımız dahilinde teşvik ve destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Geçen yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde gerek tarımcımıza, gerek hayvancımıza, gerek sanayicimize ve gerekse narenciyemize destekler verdik. İstikrarla yola devam eden hükümetimiz planlamaları da birer birer hayata geçirmek için düğmeye bastı”.

Tarımda ve hayvancılıkta planlamaların yapıldığını ifade eden Başbakan Üstel, “Narenciyede ise çeşitlendirme, kaliteyi arttırma adına çalışma başlattık. 2024 yılı içerisinde birer birer çalışmalarımızı tamamlayacağız. Geçmişte narenciye teşvikleri bütçe içerisinde yüzde 6,5 seviyelerine kadar indi. Biz bu yıl narenciye desteğini tarım bütçesi içerisinde yüzde 20'lere çıkardık" dedi.

İlerleyen günlerde Toprak Su Laboratuvarı'nı Güzelyurt’ta açacaklarını kaydeden Üstel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bundan da önemlisi 5 yıllık kalkınma planı içerisinde de Güzelyurt’ta narenciyenin önemi vurgulanmıştır. Biz de bu planlamayı yapıyoruz. Ve yine sayın Başbakanımızın başlatmış olduğu Toprak Su Master Plan Çalışması hayata geçti. Güzelyurt'taki köylerden su kuyularından numuneler alındı. Bir sonraki aşama ise toprak analizleri olacak. Daha önce yapılmamış bir planlı üretime sayın Başbakanımızın talimatları ile geçeceğiz. Akdeniz havzasında narenciyede büyük bir rekolte artışı yaşandı. Başbakanın bize vermiş olduğu talimat rekabet ortamını ve piyasa koşullarını oluşturacak destekleme modelini hayata geçirmektir. Geçtiğimiz yıllarda yüzde 6,5 olan destek payı bu yıl Başbakanımızın talimatlarıyla yüzde 20 oranlarına çıktı. Bu rakam büyük bir rakamdır. Kendim ve üreticiler adına Sayın Başbakan'a teşekkür ederim.”

Açıklamada, toplantıda hazır bulunan üretici birlikleri yöneticilerinin teşviklerle ilgili memnuniyetine de yer verildi.

