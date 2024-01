KKTC’deki yollar Google’da olacak

KKTC’deki yolların Google platformlarında yer alması için protokol imzalandı. Kuzeydeki yollar özel bir araç ve kamera ile taranacak, elde edilen veriler Google Street, Google Earth ve Google Maps platformlarında yayınlanacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülke yollarının Google Street, Google Earth ve Google Maps platformlarında özel bir çalışma ile dünya genelinde erişime açılacağını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Fact Innovation and Technologies Ltd. direktörü Sadi Yolgeçen arasında, KKTC’deki yolların Google platformlarında yer alması için protokol imzalandı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası alanda daha görünür olma ve tanıtımını artırma hedefiyle önemli bir adım attı” diyen Arıklı, protokol sayesinde ülkenin ana yollarını, bölünmüş yollarını ve ilçe sınırları içindeki yollarının özel bir araç ve kamera ile taranacağını ve elde edilen verilerin Google platformlarında yayınlanacağını ifade etti.

Arıklı, “Bu projenin temel amacı, Kuzey Kıbrıs'ın altyapısı, ulaşım ağı ve coğrafi yapısını detaylı bir şekilde dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sunarak ülkenin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaktır. Bu proje, ülkemizin turistik ve ekonomik potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı sunacak. Google platformları üzerinden ülkemizin yollarını sergileyerek potansiyel ziyaretçilere ve yatırımcılara önemli bir kolaylık sağlamış olacağız" dedi.

Fact Innovation and Technologies Ltd. direktörü Sadi Yolgeçen ise projeyle duydukları gururu dile getirerek, "Ülkemizin teknolojik altyapısını dünya genelinde tanıtmak ve Kuzey Kıbrıs'ı dijital haritalar aracılığıyla daha yakından keşfetmeyi sağlamak, şirketimiz için büyük bir heyecan kaynağıdır" şeklinde konuştu.

Bu anlaşmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm ve tanıtım sektörlerinde önemli bir ivme yaratması beklenirken, Google platformlarındaki özel çalışmanın ülkenin uluslararası alandaki prestijine katkıda bulunması öngörülüyor.