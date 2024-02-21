Narenciye İthalatçılar Birliği Başkanı Bardakçı: Cypfruvex Müdürü Cemal Redif’in üreticilerden özür dileyerek geçirilmesi kabul edilemez. Diğer ihracatçı kardeşlerimizin almış olduğu ürünlerden yapmış oldukları zararları yerine getirecek mi? Vicdanlarınız rahat mı?”

Kıbrıs Türk Narenciye İthalatçılar Birliği Başkanı Fethi Bardakçı, dün Güzelyurtta’ki eylemdeki konuşmasında, Cypfruvex Müdürü Cemal Redif’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TC ile KKTC’nin tarım bakanlarına “tüm ihracatçıları aradığını, toplamda 15 bin ton ürünü iki ihracatçı firmanın satın aldığını ve tüm üreticilere aldıkları ürün paralarını ödediklerini söyleyerek yalan ve yanlış bilgiler verdiğini" savundu.

Dünyanın neresinde böyle bir olay yaşansa bakanın istifasını sunacağını kaydeden Bardakçı, “Hadi kabul ettik, suç Tarım Bakanımızın değil. Adaya gelip doğruları öğrendikten sonra Cypfruvex Müdürü Cemal Redif’i bir dakika bile düşünmeyip görevden almasını beklerken, sadece Cemal Redif’in üreticilerden özür dileyerek geçirilmesi kabul edilemez. Diğer ihracatçı kardeşlerimizin almış olduğu ürünlerden yapmış oldukları zararları yerine getirecek mi? Vicdanlarınız rahat mı? Biz ihracatçılar olarak geç olmasına rağmen Cypfruvex Müdürü Cemal Redif’i derhal görevden almanızı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

