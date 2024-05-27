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Narenciye bahçeleri kaderlerine terk edildi

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Güzelyurt'ta narenciye bahçelerindeki ağaçlarda bir dalda hem toplanmayı bekleyen ürünler hem de meyvesini veren yeni ürünler bulunuyor

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Narenciye bahçeleri kaderlerine terk edildi
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KKTC ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan narenciye, adeta kaderine terk edildi.
Ağaçlarda bir dalda hem toplanmayı bekleyen ürünler hem de meyvesini veren yeni ürünler bulunuyor.
Eski ürün hasat edilirken yeni ürün de yere dökülüp adeta imha oluyor ve üreticiler bir yıl sonraki ürünü şimdiden kaybediyor.
Öte yandan bu yıl Türkiye’ye ve yurt dışına ihracatında sorunlar yaşanan narenciye ürünlerini satacak yer bulamayan üreticilerin bahçelerini kurumaya terk edildi.
Birçok narenciye üreticisi artan üretim maliyetleri nedeniyle narenciye bahçelerine yatırım yapamayacak duruma geldikleri için ürünleri dalında kalan ağaçları sulamayarak adeta kaderlerine terk ettikleri kaydedildi.


 
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