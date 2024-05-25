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Naimoğulları nefret kustu

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Naimoğulları nefret kustu
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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden’in hellim fiyatlarıyla ilgili karşılaştırmasıyla ilgili basında çıkan haberin altına, Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ağıza alınmayacak ifadeler kullandı, "vay ahlaksız vay" diyerek nefret kustu.
Erden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, tazminat davası açacağını açıkladı ve kazanacağı meblağla et alıp dağıtacağını belirtti.
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