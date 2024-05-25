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Hayvancıların araçlarına polisten ceza

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Hayvancıların araçlarına polisten ceza
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Hayvan üreticilerinin Başbakanlık önünde gerçekleştirdiği eylemin 5’inci gününde polis, hem traktörlere hem de basın çalışanlarının araçlarına trafik cezası kesti, tansiyon yükseldi.
Trafik ekipleri, hayvancıların traktör ve araçlarına yönelik "kaldırıma park etme" ve "yolu engelleyecek şekilde park etme" sebebiyle ceza kesti. Toplamda 100 araca ceza yazılırken, araç başına 1379 TL tutarında ceza uygulandı...
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Darbaz, “Bu ilk kez oldu. Bize hiçbir uyarı yapmadan ceza kestiler. Bu bizi tahrik etmeye çalışmaktan başka bir şey değil. Ellerinden geleni yapsınlar” dedi.
 
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