Başbakan Ünal Üstel ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasında bugün gerçekleşmesi beklenen görüşme, Üstel’in Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyareti nedeniyle cuma gününe ertelendi

Konuyla ilgili TAK’a konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakan Üstel’in Türkiye ziyareti nedeniyle görüşmenin cuma gününe ertelendiğini kaydetti.

Başbakanlık müsteşarının kendisini aradığını ve cuma günü konuların sonuçlandıracağını belirttiğini ifade eden Naimoğulları, “Eğer, bu oyalama taktiği ise yanlış yaparlar” dedi.

Naimoğulları, cuma günü sonuç çıkmaması durumunda Tarım Bakanlığı önünde daha büyük eylem yapacaklarını belirterek, “Eylem pasif durumdan aktif duruma geçecek” ifadesini kullandı.



