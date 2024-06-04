Erden Timur'dan ayrılık kararı

Erden Timur, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilliğinden ayrıldığını açıkladı

Timur, Bebek'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devam etmeme kararını yaklaşık 1,5 ay önce başkan Dursun Özbek'e söylediğini aktaran Timur, "Şampiyonluktan 1-1,5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu bu şekilde açıklayabilmek, konuşabilmek kesinlikle mümkün değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da herhangi bir şekilde etkilememesi gerekiyordu. O yüzden 'Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor.' demek durumundaydım. Sonrasında da şampiyonluğun kutlama sevinci vardı. O kutlama sevincine de limon sıkmak istemedim. Bunu geçen cuma yazılı bir şekilde açıklayacaktım. Perşembe günü bir transfer toplantısı oldu. Orada bir şeyler konuşuldu. Onun hemen akabinde bilinçli bir sosyal medya kampanyası başladı. Bunun neticesinde de basın toplantısı yapmaya karar verdim." diye konuştu.

Galatasaray taraftarı olduğunu aktaran Timur, şunları kaydetti:

"Taraftar olarak Galatasaray'a bağlıyım. O şekilde geldim. Herkes gibi o şekilde de görevimi devam ettirmeye çalıştım. Bu kadar yapılan iftirayı, samimiyetsizliği, her şeyi sayabilirim. Bunların hepsini tabii ki Galatasaray terbiyesi içerisinde, kendi edebim dahilinde anlatabilirim. Daha fazlasının da beklenmesini istemem. Normal ben, haksızlığa çok çabuk tepki koyan toplumsal veya insani bir yanlış varsa orada durmayan biridir. Belki 1-2 ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 ayı aşkındır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan organize iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray. İnsanın onuruna, hayatına, çoluğuna, çocuğunun rızkından iş hayatına yapılan her türlü iftira bir noktadan sonra katlanılabilir olmuyor. Bunlar dışarıdan değil. Dışarıdan, rakibin yaptığı hiçbir şeyde sıkıntı yok. Onlar da insanı etkiliyor ama problem değil. Ancak içeriden olanın çaresi yok."

"Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım"

Erden Timur, göreve devam etmek için tutunacak hiçbir dalı kalmadığını belirtti.

Uzun süre sabrettiğini dile getiren Timur, "Bunlar olduğu zaman ya kendi değerlerimi önceleyip istifa edebilirdim ya da aylarca sabreder şampiyon olup, projeleri belli bir noktaya getirene kadar dayanabilirdim. Ben bu noktaya kadar getirdim. Çünkü bir seçime girmiştik. O seçimdeki süremiz iki yıldı. O süreyi tamamlamam gerekiyordu. Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Son 7 ay özellikle çok yoğunlaşarak devam etti. Ne arsızlığımız ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz ne de komisyonculuğumuz kaldı. Taraftar benim bırakmamamı istiyor. Anlıyorum, ben de bırakmayı hiç istemiyorum ama hiçbir dal yok. Eğer o dedikleri kişiysem zaten bırakmamam lazım. Bu işten nemalanan o iğrenç insansam ne güzel, herkes kalmamı istiyor. Suyun başındayım. Neden gideyim?" ifadelerini kullandı.

Timur, kulüp içi kötü siyaset olduğunu ileri sürerek, "Galatasaray için her şeyimi vermeye hazırdım. Her zaman da hazır olacağım. Ancak Galatasaray'ın asıl büyük problemi olan içerideki bu kötü siyaset. Bu Galatasaray'a 1-2 şampiyonluk zarar vermiyor. Sürdürülebilirliğinin olmamasının, sürekli bir şeyler iyi giderken böyle olmasının sebebi bu siyaset. Dolayısıyla bu siyaset Galatasaray'a 10-20 şampiyonluk zarar veriyor. Avrupa kupası alamamasına sebebiyet veriyor. Çünkü kötülüğün ürediği yerde hiçbir şey olmaz. Bununla mücadele etmek bundan sonra hayat vazifem." değerlendirmesinde bulundu.

Ayağının tökezlemesinin beklendiğini savunan Timur, "Çünkü bu kişiler Galatasaray'ı düşünen insanlar olmuyor. Buradaki temel duygu kıskançlık. 'İleride başkanlık için potansiyel insan olabilir. Şimdiden ayağını kaydıralım' gibi tamamen bencil hislerle yapılıyor. Bencil insanların olduğu yerde, 'Gel Galatasaray'ın değerleri için savaşalım.' deniyor. Yok öyle bir şey. Böyle konularda romantik olmayalım. Bu kadar şeye sabretmiş, emek vermişiz. Bir ayağımızın tökezlemesi bekleniyor. Arkamda bu kadar taraftar, camia olmasa şimdiye kadar lime lime edilmiştim." şeklinde görüş belirtti.

"Bireysel çevremle Galatasaray'a 40 milyon euro sponsorluk getirdim"

Sponsorluklarla ilgili eleştirildiğini dile getiren Erden Timur, bu sezon bireysel çevresinden kulübe 40 milyon euro kazandırdığını söyledi.

Şampiyonluk yarışı nedeniyle sabrettiğini dile getiren Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 1 yılda kendi sponsorluklarım dışında tamamen bireysel çevremle Galatasaray'a 40 milyon euro sponsorluk getirdim. Galatasaray'ın maç günü gelirlerini mücadele ederek 8-9 katına çıkardık. Puma anlaşmasını yaptım. Bu sezon 720 bin forma sattık. Çoğu zaman da forma yoktu. Bir milyon forma sattığımızda senelik 50 milyon dolar fark olacak. Florya projesini ortaya koydum. Bu iftiralar dursun diye sustum ama olmadı. Son 6-7 ay daha da başka bir boyuta gitti. İşler Florya'ya taşındı. Minimum haftada 5 gün oradayım. İki senedir çok iyi bir ilişki oluşturdum. Herkes de seviyor. Böyle şeyler olunca onlar da rahatsız oluyor. Tek formülümüzün herkese sarılmak olduğunu anlattım. Hatta en çok bize laf eden insanlara sarıldık ama daha da arttı. Tutunacak dallar teker teker kırıldı. Dolayısıyla bu noktaya geldik."

"Icardi arkamda duran az sayıda insandan biri"

Erden Timur, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin kendisinin arkasında durduğunu söyledi.

Kendisinin takıma devam etmemesinin Icardi'nin takımdaki geleceğini etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine Timur, "Mauro, çok özel bir insan. Onunla hiçbir şey konuşmadım ama kendisi anlıyor. Benim arkamda duran, sürekli konuştuğum, vefa gösteren çok az sayıda insandan birisi. Gerçek anlamda sahiplenmeyi onunla yaşadım. Ben ayrılacağını düşünmüyorum." dedi.

Fenerbahçe tarafından kendisiyle ilgili yapılan açıklamaların kararında etkili olup olmadığının sorulması üzerine Timur, "Saldırıların zerrece etkisi olmadı. Fenerbahçe camiası, 'Kesinlikle ayrılmayacak. Çünkü Galatasaray'ın şemsiyesi altından çıkmaması lazım. Çıkarsa başına çok şey gelir.' dedi. Onlardan korksam kalmam gerekirdi. Şirketim yüzlerce kez incelendi. Bir şüphem olsa böyle cesurca şeyler yapmazdım. Hakkımda şikayet hattı kurdular. 15 ay önce bunlar yapıldı. Sürekli mücadele ettim. 'Erden'i seviyoruz. Arkasındayız.' diyorlar. Mauro'dan başka kimse yoktu." diye konuştu.

"Şampiyonluk konusunda hiçbir şüphem yok"

Erden Timur, yeni sezonda Galatasaray'ın şampiyon olacağı konusunda şüphesinin olmadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirdiğinin hatırlatılması üzerine Timur, "Mourinho, önemli bir hoca. Türkiye'ye böyle isimlerin gelmesi çok büyük katkı. Galatasaray olarak seviyenin buraya gelmesinde çok ciddi etkimiz var. 13'üncü olduğumuz sezondan sonra çıtayı yükselttik. Sonra rakibimiz de iyi bir takım kurdu. Çıtanın sürekli yükselmesini değerli buluyorum. Başarı gelir gelmez orası farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu dile getiren Timur, "İki sezondur yepyeni takımlarla bizi başarıya götürmüş, rekorlar kırmış, kendini ispatlamış bir Okan hocamız var. Takımın da iskeleti var. Geçen sezon tutmayan transferlerimiz oldu. Bu sezon ilk 11'e 2, yedeğe de 2-3 oyuncu alınacak. İskeletimiz sağlam, hocamız çok iyi. Florya'nın içindeki birliğimizi, beraberliği bozmazsak şampiyonluk konusunda hiçbir şüphem yok." şeklinde görüş belirtti.

Başkan adaylığı

Erden Timur, ileride başkan adayı olup olmayacağını bilemediğini kaydetti.

Her Galatasaray taraftarının başkanlığı istediğini vurgulayan Timur, "İleride neler olacağını bilemem. Her Galatasaray taraftarı başkan olmayı ister. Eğer zaman oraya götürürse tabii ki yaparız." dedi.

Duygusal anlar yaşadı

Basın toplantısında duygusal anlar yaşayan Erden Timur, gözyaşlarına hakim olamadı.

Timur, toplantının sonunda son 2 sezonda kulüpte birlikte görev aldığı herkese teşekkür etti. Timur, uzun süre ihmal ettiği eşi ve çocuklarının ismini sayarken duygulandı.

Konuşmakta zorlanan Erden Timur, toplantı sonrasında basın mensuplarıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı.