Mutlu Bayramlar

Dört günlük Kurban Bayramı bugün başladı

İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı bugün başladı. Arife olan dünün idari tatil verilmesiyle bayram tatili 6 güne çıktı.

Bayram namazı bugün saat 06.09'da kılındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü Cumhurbaşkanlığı'nda bayram tebriği kabul edecek. Saat 10.30’da başlayacak bayram tebriği halka açık olacak.

Gelenekleri yaşatan bazı vatandaşlar, arife olan dün bayrama hazırlık için çörek ve geleneksel tatlılar yaptı.

Bayram nedeniyle hayatta olmayanlar kabirleri ziyaret edilerek bir kez daha anıldı.

BAYRAMDA HAVA SICAKLIĞI 35-38 DERECE

Bayramda hava genellikle açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35 - 38 derece, sahillerde ise 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.

