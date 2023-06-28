Kurban satışları tarihin en düşük seviyesinde

Asgari ücretin 11 bin 800 TL olduğu ülkemizde temel tüketim maddelerini bile almakta zorlanan vatandaşlar, bu yıl ortalama 8 bin TL’ye satılan bir kuzuyu alıp kurban kesemiyor

Ülkemizde alım gücünün düşmesi her alanda olduğu gibi kurbanlık satışlarını da etkiledi.

Kurbanlık satışları önceki bayramlara göre neredeyse yarı yarıya azaldı; geçim derdine düşen vatandaşlar bırakın kurban kesmeyi, et alamayacak duruma geldi.

Net asgari ücretin 11 bin 800 TL olduğu ülkemizde ekmek, süt ve yumurta gibi temel tüketim maddelerini bile almakta zorlanan vatandaşlar, bu yıl ortalama 8 bin TL’ye satılan bir kuzuyu, ya da 65 bin TL olan bir danayı alıp da kurban kesemiyor.

Bu yüzden vatandaşlar ne dini vazifelerini yerine getirebiliyor ne de hayvan üreticileri kurbanlık hayvan satışlarından umduğunu bulabiliyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’ndan alınan bilgiye göre en çok tercih edilen kurbanlık hayvanlardan olan kuzunun kilosu bu yıl 145 ile 150 TL arasında satılıyor.

Kuzudan sonra gelen dana ve tosunun kilo fiyatı ise 110 TL… Bir başka kurbanlık hayvanlardan oğlak 130TL, inek 85-90TL, düve ise 95-100TL arasında değişiyor.

Naimoğulları’na göre ortalama en çok tercih edilen 50 kilogramlık bir kuzu 8 bin TL; 600 kilogramlık bir dana ise 55 bin TL ile 65 bin TL arasında satılıyor.

Ancak bu fiyatlarla kurbanlık almak pek de mümkün görünmüyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, kurbanlık satışının şu ana kadar “tarihin en düşük seviyesinde” olduğuna dikkat çekti. Naimoğulları, kurban fiyatlarının geçen yıla göre çok fazla artmamasına rağmen geçim derdine düşen vatandaşların kurbanlık alamadığını vurguladı.

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının ardından halkın alım gücünün düştüğüne işaret eden Naimoğulları, “İnsanlar ev kirası mı ödesin, evinin geçimini mi sağlasın, kurbanlık mı satın alsın? Herkes perişan… İnsanlarımız zaten geçinemiyor, kurbanlık nasıl alacak ki” diye konuştu.

Kasaplar Birliği Asbaşkanı Raşit Şenkaya da, kurban satışlarının “yarı yarıya” azaldığını söyledi.

