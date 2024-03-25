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Müsteşarın yaptığına bakın!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat, toplanması ve satılması yasak olan Medoş Lalesi keserken yakalandı. Çevre Koruma Dairesi, Serhat’a ceza yazdı

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Müsteşarın yaptığına bakın!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat ülkede toplanması, satılması yasak olan Medoş Lalesi keserken yakalandı.
Avtepe köyü yakınlarında aracı ile yol kenarında duran Serhat, nesli tükenmekte olan Medoş Lalesi kesti ayrıca soğanlarını da söktü.
Polis ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Serhat’ın yönetimindeki araçta arama yaptı ve araçta 4-5 adet Medoş Lalesi ve soğanları bulundu.
Çevre Koruma Dairesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat’a ceza kestiği öğrenildi.
Öte yandan ülkemizde Medoş Lalesi, nesli tehlikede olmasından dolayı koruma altındadır. Medoş Lalesi’ni kasten koparan, toplayan, yok edilmesine neden olan veya satan kişilere 2 asgari ücret yani 55 bin 174 TL para cezası kesilir.
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