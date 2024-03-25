Alkollü sürücüler trafiği dağıttı

Ülke genelinde önceki gün alkollü sürücülerin neden olduğu üç trafik kazası meydana geldi. Şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı

Alsancak’ta 53 yaşındaki Mehmet Sarıkaya önceki gün 17.30 sıralarında 200 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki KS 487 plakalı otobüsle doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette seyreden ve çembere geldiği için yavaşlayan 43 yaşındaki Bilge Azgın yönetimindeki SB 209 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan SB 209 plakalı araç, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yine çembere geldiği için yavaşlayan 49 yaşındaki Darko Molerovıkj yönetimindeki VY 520 plakalı salon aracın arka kısmına vurdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken, KS 487 plakalı otobüs sürücüsü Mehmet Sarıkaya tutuklandı. Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını, VY 537 plakalı araç sürücüsü Cemil Kavalcı’nın tutuklandığını açıkladı.

TATLISU-GEÇİTKALE ANAYOLUNDA KAZA

Tatlısu-Geçitkale anayolu üzerinde önceki gece 22.30 sıralarında, 36 yaşındaki Üstün Gözen, 160 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki JL 778 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada Geçitkale Çemberin'de dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol içerisindeki trafik adasının bordür taşlarına, ada ve çember üzerinde bulunan trafik levhalarına çarpan sürücü polis tarafından tutuklandı.

LEFKOŞA'DA KAZA

Öte yandan Lefkoşa’da dün sabah 03.30 sıralarında meydana gelen kazada ise 36 yaşındaki Ramazan Taşdelen, 253 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki KZ 253 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 25 yaşındaki Cem Arçay yönetimindeki PS 891 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, KZ 253 plakalı araç sürücüsü Ramazan Taşdelen tutuklandı.

Göçmenköy’de ise önceki gece 21.00 sıralarında Şehit Önay Mehmet Ali Sokak’ta, 28 yaşındaki Hasan Ali Erim yönetimindeki LA 611 plakalı araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada 345 miligram alkollü içki tesiri altında, karşı istikametten gelmekte olan 36 yaşındaki Cemil Kavalcı yönetimindeki VY 537 plakalı aracın önünü tıkayarak kazaya sebep oldu.

