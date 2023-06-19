Mustafa'dan sevindiren haber

Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa Özdoğan'dan sevindiren haber geldi.
Mustafa'nın annesi sosyal medya hesabından müjdeli haberi şöyle duyurdu:
"Senin eserin bu gülüş annemmmm
Sen geldin kalbim güldü
Yanımızda olan dua eden herkesten Rabbim binlerce kez razı olsun bu zafer hepimizin
Oğlumuz canımız uyandı Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun
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