banner913
banner932
Marmara ve DAÜ avantajlı
Marmara ve DAÜ avantajlı
9 0
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
26 0
 
11 0
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
10 0
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
12 0
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
24 0
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
51 0
banner915

DAÜ İletişim Fakültesi’nden medya ziyaretleri

banner953

banner825
DAÜ İletişim Fakültesi’nden medya ziyaretleri
banner931
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan; Özgür Gazete, Gündem Kıbrıs, Havadis Gazetesi, Avrupa Gazetesi, Halkın Sesi Gazetesi, Türk Ajansı Kıbrıs, Kıbrıs Postası, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Genç TV, Sim TV, Yenidüzen ve Bağımsız Gazete olmak üzere Kuzey Kıbrıs medya kuruluşlarına bir dizi ziyarette bulundu.
 
Sektör ve iletişim eğitiminin etkileşim içerisinde olması gerekliliğinden yola çıkarak başlatılan bu ziyaretlerde, DAÜ İletişim Fakültesi yöneticileri son yıllarda dijitalleşme ile başlayıp pandemi ile dramatik şekilde değişen medyayı, değişimi bizzat deneyimleyen medya mensuplarından ve yöneticilerinden dinlediler.
 
DAÜ İletişim Fakültesi mezunlarıyla da karşılaşılan ziyaretlerde samimi paylaşımlar yapılırken sektörün ve sektöre yönelik eğitimin geliştirilmesi için tarafların özveri ile çalışacaklarına vurgu yapılarak hale hazırda devam eden, geliştirilmesi planlanan ve potansiyel iş birlikleri de konuşuldu. İletişim Fakültesi yöneticilerinin medya ziyaretleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.