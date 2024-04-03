Mustafa Çağatay, 35’inci ölüm yıl dönümünde anıldı

KKTC’nin ilk Başbakanı Merhum Mustafa Çağatay, ölümünün 35’inci yıl dönümünde Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Çağatay’ı anma törenine, ailesi ve sevenlerinin yanında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul katıldı.

Tören, bugün saat 10.00’da, protokol sırasına göre kabre çelenklerin sunulmasıyla başladı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Mustafa Çağatay’ın ailesi adına Emekli Büyükelçi Peker Turgud konuşma yaptı.

-Tatar: “Hizmetleri unutulmayacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sözlerine, KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay’a rahmet dileyerek başladı.

Çağatay’ın Limasol doğumlu olduğunu belirtip Limasol’da verdiği mücadeleden bahseden Tatar, Çağatay’ın özellikle 1974 Barış Harekatı sonrasında Limasol’da sergilediği liderliği övdü.

Bir hukukçu ve bir TMT’ci olan Mustafa Çağatay’ın lider nitelikli de olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kendisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha güçlü hale gelmesi bakımından hukuk bilgisi ile büyük hizmetler vermiştir.” dedi.

Mustafa Çağatay’ın dürüstlüğü ile anılan bir kişi olduğunu da vurgulayan Tatar, KKTC’nin Mustafa Çağatay gibi değerli dava adamları sayesinde bugünlere geldiğini anlattı.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’taki iki devletten biri olduğunu ve bir anlaşma olacaksa mutlak suretle bu anlaşmanın bir parçası olacağını kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu siyasete destek verdiğini belirtti.

İki devletli siyasette Mustafa Çağatay’ın da büyük emekleri olduğunu söyleyen Tatar, Çağatay gibi dava adamlarının çizdikleri yolda gideceklerini ifade etti, hizmetlerinin unutulmayacağını vurguladı.

-Turgud: “Aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum”

Mustafa Çağatay’ın ailesi adına konuşma yapan Emekli Büyükelçi Peker Turgud ise, Mustafa Çağatay’ı “örnek devlet adamı, halkından hiç kopmayan siyaset adamı, müstesna bir kamu yöneticisi ve üst düzey sorumluluklar üstlenmiş mukavemetçi” olarak niteledi.

Çağatay ile tanışmalarını ve yürüttükleri çalışmaları anlatan Turgud, “Aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.

Mustafa Çağatay, 1978-1983 yılları arasında başbakanlık yapmış, 15 Kasım 1983’te ilan edilen KKTC’nin kurucu başbakanlığını da yürütmüştü.

1937 doğumlu olan Çağatay, 3 Nisan 1989'te Girne’de evi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.