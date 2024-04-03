Kırkılmış koyun yünleri "Yünün Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu" projesine hibe edilecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Mehmetçik- Büyükkonuk Belediyesi ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde yürütülen ‘Yünün Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu’ projesine, kırkılmış koyun yünlerinin hibe edilmesiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda Sibel Tatar ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, doğaya veya çöpe atılıp heba edilen kırkılmış koyun yünlerinin, söz konusu projeye bağışlanmasına, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği tarafından destek verildi.

Koyun yünlerinin, ekonomiye kazandırılıp, geri dönüşüm yolu ile emekçi kadınlara sürdürülebilir bir gelir kaynağı sağlaması amacıyla Pamuklu köyünde hayata geçirilen ‘Yünün Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu’ projesine hibe edilmesi konusunda birlik üyelerine çağrıda bulunuldu, projeyle ilgili afiş ve video hazırlandı.

Açıklamada, ‘Sen De Katkı Koy’ sloganıyla yürütülecek projeyle ilgili ayrıntılı bilginin,

0 533 864 00 84 numaralı telefon hattından alınabileceği kaydedildi.