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Muhtarlar mühür bırakmaya hazırlanıyor

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Muhtarlar, ülkede yaşanan pahalılığa, alım gücünün hızla düşmesine ve insanların fakirleşmesine karşı hükümetin hiçbir önlem almamasına tepki gösterdi

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Muhtarlar mühür bırakmaya hazırlanıyor
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Ülkedeki muhtarlar, pahalılığa karşı eylem çağrısı yapmaya başladı.
Diyalog TV’de Akçay muhtarı Uğur Dereliköylü’nün sunduğu Muhtarın Saati programına katılan Aygün muhtarı Hamdi Kaya ve Ardahan muhtarı İsmail Çavdar, Muhtarlar Birliği’ne bu konuda çağrı yapıldı.
Konuyla ilgili konuşan Uğur Dereliköylü, ülkede yaşanan pahalılığa, alım gücünün hızla düşmesine ve insanların fakirleşmesine karşı hükümetin hiçbir önlem almamasına tepki gösterdi.
Uğur Dereliköylü, buna tepki olarak muhtarların bir günlüğüne mühür bırakma eylemi yapması konusunda Muhtarlar Birliği’ne çağrı yaptı.
 
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