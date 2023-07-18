Brent petrolün varil fiyatı $75,70 dolar

Güne $78,42 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:10 itibarıyla %0,40 artışla $78,69'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,18, en yüksek $80,49 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,38 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 28.06.2023 tarihinde $71,80 ile son bir ayın en düşük, 13.07.2023 tarihinde ise $81,63 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.