Muhalefet, 500 milyon dolarlık krediyi sorguladı

Türkiye ile imzalanan 500 milyon dolar kredi anlaşması Meclis’in gündemine geldi, muhalefet bu anlaşmayı sorguladı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan cevap istedi. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye ile imzalanan 500 milyon dolar kredi anlaşmasına ilişkin bilgi verdi, limit aşımı ile yenilendiğini söyledi.

CTP Milletvekili Fikri Toros, ticaret anlaşmasının dolar bazlı olmasının ciddi çelişki taşıdığını belirterek, “Bu anlaşma boğazımıza ip geçirmektir” dedi.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, hem şu anda, hem de geçmişte imzalanan dilimin detayını yazılı istedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, söz konusu protokolün mali yükümlülük getirdiğini, Meclis onayına gelip, gelmeyeceğini sordu.

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli de “500 milyon dolar kredi nerelere harcandı? Bundan sonra alınan borç nereye harcanacak?” diye soru yöneltti.

Maliye Bakanı Oğuz, harcamaların nereye gittiğine ilişkin döküm çıkaracağını, bu konuda parti ayrımına gidilmemesi gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanı Oğuz, Anayasa Mahkemesi kararının ardından hayat pahalılığı ödeneğinde yapılan kesintilerin geri ödenmesiyle ilgili gerekli çalışmayı yapacaklarını da sözlerine ekledi.









“Hükümetin tek derdi kurultay”



CTP lideri Erhürman, "Hükümet bu ülkede ihlal edilmemiş bir hukuk kuralı bırakmadı"





Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Tufan Erhürman, hükümetin Anayasa'yı ihlal etmek pahasına özel komite kurduğunu ancak 3 Nisan 2022 olarak belirlediği seçim tarihini Meclis gündemine getirmediğini söyledi.

Muhalefetin “gelin bir seçim gününde anlaşalım” demesine rağmen, Anayasa’ya aykırı şekilde komite kurulduğunu söyleyen Erhürman, o komite kararının da Meclis gündemine getirilmediğini söyledi ve “Bunda da mı anlaşamadınız?” diye sordu.

Erhürman hükümete “Bu konuda da mı pazarlık tutmadı?” diye sordu, "ayak oyununu bile beceremiyorsunuz" dedi.

Erhürman, hükümetin, Meclis'in son gününde de ülkeye inanılmaz şeyler yaşatmaya devam ettiğini söyledi, erken seçim tarihini 3 Nisan 2022 olarak belirleyen Ad-Hoc komite kararının Meclis gündemine neden gelmediğini sordu.

“Meclis Temmuz’da toplandığında yasaya uyacağınızı mı sanıyorsunuz? Gerçekten komiksiniz, ayak oyununu bile beceremiyorsunuz, yüzünüze gözünüze bulaştırdınız” diye konuşan Erhürman, yasanın ara seçim için Haziran ayına işaret ettiğini hatırlattı.

Erhürman, “Anayasa ve yasa ihlal ediyorsunuz. Ama artık 27 parmağa sahip olan herkes dilediği tarihte seçim yapar, dilediği tarihte yapmaz diyorsunuz. El insaf, böyle bir şey görülmedi” şeklinde konuştu.

Hayat pahalılığı konusunda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karara da değinen Erhürman, hükümete bu konuda ne yapacağını sordu.

Erhürman'ın "Hayat Pahalılığını geriye dönük ödeyecek misiniz ödemeyecek misiniz" ısrarlı soruları yanıtsız kaldı.

Ülke tarihinde yönetim ciddiyetini bu kadar sarsan hükümet görülmediğini dile getiren, buna geçmiş UBP hükümetlerinin de dahil olduğunu anlatan Erhürman, "Hükümet bu ülkede ihlal edilmemiş bir hukuk kuralı bırakmadı" şeklinde konuştu.

Hükümetin 6 aydır nisap sorununda, hukuka aykırılık, yetki devri konusunda ‘istikrar’ yaşadığını vurgulayan Erhürman, “6 ayda değişmedik bakan, bürokrat kalmadı” dedi.

Ülke ekonomisinin halinin ortada olduğunu, buna rağmen ‘dişe dokunur’ bir karar alınmadığını ifade eden Erhürman, “Hükümetin tek derdi kurultay…” diye konuştu.

Erhürman, “Yazık ettiniz. Buralarda oturduğunuz her gün, memleketin geleceğinden çalınan gündür. Gereğini yapın” diyerek, hükümete ‘istifa’ çağrısı yaptı.

Gelinen noktanın siyasete güvenin en çok ortadan kalktığı dönem olduğunu belirten Erhürman, “Devlette taş üstüne taş bırakmadınız” eleştirisinde bulundu.

Ekonomi konusunda dişe dokunan hiçbir karar alınmadığını söyleyen Erhürman, hükümetin aşılar dışında konuşabileceği bir konu olmadığını belirtti.

Hükümetin bu süreçte tek gündeminin kurultaylar olduğunu ifade eden Erhürman, “Çok yazık ettiniz. Daha fazla yazık etmeyin. Bu koltuklarda oturduğunuz her gün ülkenin geleceğinden çalacağınız bir gündür. Gereğini bir an önce yapın” dedi.