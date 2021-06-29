Hükümet’e ÖRP benzetmesi

HP Genel Başkanı Özersay, Hükümetin ÖRP örneğinde olduğu gibi, ülke demokrasisine sürülen bir kara leke olduğunu vurguladı

Meclis’te konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Bir garip hükümet” başlıklı konuşmasında, bu yasama dönemi için birkaç cümle değerlendirme yapılmadan bu dönemin kapanmasının doğru olmayacağını ifade etti. Özersay, bu hükümetin, bazı vekillerin çeşitli şekillerde istifa etmesi ve istifa ettirilmesiyle kurulan meşruiyeti sorunlu bir hükümet olduğunu kaydetti.

Hükümetin, ÖRP örneğinde olduğu gibi, ülke demokrasisine sürülen bir kara leke olduğunu söyleyen Özersay, hükümetin, bazı pazarlıklarla, teamül ve hukuku göz ardı ederek kurulduğunu belirtti.

Bu şekilde kurulmasına rağmen Başbakanın sürekli “elimizi taşın altına koyduk” diyerek övündüğünü kaydeden Özersay, “Aslında böyle derme çatma bir hükümet kurarak, Anayasa’yı yok sayarak, bir hükümet kurarak ülkeyi hükümetsiz bıraktınız” dedi.

Hükümete mensup bakanların birbirine ters açıklamalar yaptığı, Meclis’in sürekli nisap sorunu yaşadığı ve itibarsızlaştığı bir dönemden geçildiğini kaydeden Özersay, komitelere oybirliğiyle onay verildikten sonra bu seçim tarihini belirleyecek komiteyle ilgili yaşanan tartışmalara işaret etti. Özersay, sadece bunun bile hükümetin ne kadar iktidarsız ve garip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Özersay’ın konuşmasının ardından yerinden söz alan bağımsız milletvekili Mesut Genç, “vekillerin istifa ettirilmesi” konusunda kendisine sataşma olduğu gerekçesiyle söz almak istedi ancak ismi geçmediği için konuşma talebi reddedildi.

