Mücahitler Marşı hep bir ağızdan söylendi

KKTC ve Azerbaycan Dostluk Konseri'nde Mücahitler Marşı'nı tüm davetliler coşkuyla haykırarak söyledi



26. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Azerbaycan Devlet Sanatçıları; Alb. Abdulla Qurbanı, Yb. Qurbanov Cahangir ve Rehimova Nigar’ın icra ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan Dostluk Konseri geçtiğimiz Cuma günü yapıldı.

Konsere BMBG Komutanı Tümgeneral ile İngiliz Kuvvetler Komutan Vekili Tuğgeneral de davetli olarak katıldı.

Bellapais Manastırı’nda düzenlenen konserde Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına “Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.. Bugün burada bir millet 3 devlet anlayışını görmekten mutluyum” diyerek başladı, Muhteşem bir atmosferde icra edilen konser, tüm davetlilerin coşkulu ile haykırarak söyledikleri Mücahitler Marşı ile sona erdi.

