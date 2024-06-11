Görneç'te renkli gün

Geçitkale - Serdarlı Belediyesi'nin düzenlediği Görneç 7. El Makarnası Festivali önceki gün yapıldı.

Görneç El Makarnası Festivali güneşli havanın da etkisiyle yoğun katılımla gerçekleşti. Tüm gün boyunca süren festivalde, el emeği Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Stantlarda, takılar, ahşap ve hasır eşyalar, çeşitli tür çiçekler yer aldı. Festivale en büyük ilgi, aile ve çocuklardan oldu.

