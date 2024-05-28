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Motosiklet ve araç çarpıştı, bir kişi yaralandı

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Motosiklet ve araç çarpıştı, bir kişi yaralandı
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Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda dün sabah yaşanan kazada, Abdurrahman Getirmez (E-56) yönetimindeki NM 256 plakalı motosiklet ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu Osman Olkanlı'nın (E-55) yönetimindeki LZ 371 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre çarpma sonucu kontrolsüzce savrulan motosiklet sürücüsü Abdurrahman Getirmez, yaralandı.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayene sonucunda sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Getirmez, tedavisinin ardından taburcu edildi.
 
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