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Polisiye olaylar

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49 yaşındaki Aysel Ağar ve 57 yaşındaki Enis Yalçın hayatını kaybetti

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Polisiye olaylar
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Aniden rahatsızlanması nedeniyle dün hastaneye kaldırılan Gazimağusa’da sakin 49 yaşındaki Aysel Ağar, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aysel Ağar, saat 03.00 sıralarında kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanması sonucu ailesi tarafından götürüldüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Ağar’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.


-57 yaşındaki Enis Yalçın hayatını kaybetti
Öte yandan Sütlüce’de sakin Enis Yalçın (E-57), dün saat 06.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.
Yalçın’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı.
Enis Yalçın'ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.
 
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