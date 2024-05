Tecavüz zanlılarına göre zorlama yokmuş

Girne’de eğlence mekanında tanıştıkları 18 yaşındaki bir kızı eve götürüp sırayla tecavüz eden beş kişiye 7 gün daha tutukluluk verildi. Zanlılardan biri, kızın kendi rızası ile beş kişiyle birlikte olduğunu iddia etti

Girne’de eğlence mekanında tanıştıkları 18 yaşındaki isminin baş harfleri I.F. isimli kızı kaldıkları eve götürerek, sırayla tecavüz ettikleri iddia edilen Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı, Şehmus Kaya, Zülküf Kaya ve Baver Yaşar Cinsel Tecavüz suçundan dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların I.F. ve bir kız arkadaşıyla 13 Nisan 2024 tarihinde Girne’de bir eğlence mekânında tanıştıklarını söyledi. Polis, I.F.’nin kız arkadaşının zanlı Arzakçı ile Girne’de kaldığı eve gittiğini belirtti. Polis, daha sonra zanlıların I.F.’ye Arzakçı ile birlikte olan arkadaşının fenalaştığını söyleyerek, genç kızı Ömer Sami Coşar Sokakta bulunan bir apartman dairesine götürdüklerini söyledi.

Polis, eve götürülen I.F.’nin zanlı Atan tarafından yatak odasına götürüldüğünü, yatağa itildiğini belirtti. Polis, odaya art arda giren 5 zanlının sırasıyla I.F.’ye tecavüz ettiğini açıkladı. Polis, olay sonrasında kendisini arkadaşlarının yanına araç ile götüren Yaşar Atan ve Baver Yaşar gittikten sonra genç kızın olayı 4 kıza anlattığını söyledi.

Polis, I.F. ile 4 kız arkadaşının polise gelerek, şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, müştekinin cep telefonunda zanlıların ikamet ettikleri dairenin konumunun tespit edildiğini, zanlıların Türkiye' ye dönüşleri olduğundan valizlerini toplamış ve hava limanına ayrılmak üzere oldukları sırada tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların cep telefonlarının emare olarak alındığını, yapılan incelemede olay ile ilgili videolar tespit edildiğini, akabinde PGM Data İnceleme uzmanları tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için yazışmalar yapıldığını söyledi. Polis memuru, olay yeri inceleme uzmanı tarafından yatak odasındaki çarşaf ve kullanılmış 5 adet içi dolu prezervatifin Türkiye’ye gönderilmek üzere emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı Atan’ın ifadesinde I.F.’nin kendi rızası ile 5 kişiyle birlikte olduğunu söylediğini aktardı. Polis, zanlıların 14 Nisan ve 17 Nisan tarihlerinde mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde zanlılarla genç kızın Barış Ruh Ve Sinir Hastanesinden gerekli muayeneden geçmesinin sağlandığını ve rapor sonrasında zanlıların tümünün suça yönelik cezai sorumluluklarının tam olduğu yönünde raporlar temin edildiğini söyledi. Polis, 18 ifade alındığını, olay gecesi konu ikametgaha gerek zanlıların gerekse müştekinin gidişleri ile ilgili 3 aracın KGYS görüntülerinin ve araç şoförlerinin ifadelerinin temin edildiğini belirtti.

Polis, genç kız ve zanlılardan alınan kan örneklerinin Devlet Laboratuvarında alkol ve uyuşturucu madde tespiti için yollandığını söyledi.

Polis, 25 Nisan 2024 tarihinde PGM Data İnceleme uzmanları tarafından gerek müştekinin gerekse zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede müştekinin olay gecesi 2 kişiden yardım istediği ve Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı ve Şehmus Kaya’nın cep telefonlarında videolar, Atan ve Zülküf Kaya’nın telefonunda yazdığı mesajların tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların 26 Nisan’da yeniden mahkemeye çıkarılarak, haklarında 5 gün ek tutukluluk temin edildiğini açıkladı. Polis, bu süre içerisinde beklenen analiz raporlarının ellerine ulaştığını belirtti. Polis, zanlılarda alkol tespit edilmediğini, müştekide ise 52 promil alkol tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, ayrıca savunmanın müştekinin bir şahsa 5 kişiyle kendi isteği ile birlikte olduğunu söylediğini iddia ettiğini, söz konusu tanığın ifadesinin alınacağını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.