Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Gemikonağı’nda 18 yaşındaki sürücü, Mercedes marka lüks aracıyla sağ şeride geçti ve karşıdan gelen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Kaan Dere ağır yaralandı

Gemikonağı’nda dün meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Kaan Dere ağır yaralandı.

Kaza saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Gemikonağı’nda yönetimindeki ME 461 plakalı Mercedes marka araçla seyreden 18 yaşındaki Ali Enes Yaman, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada karşıdan gelen 22 yaşındaki Kaan Dere yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kaan Dere kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü Ali Enes Yaman tutuklandı.

ÜÇ KAZA, BİR YARALI

Öte yandan ülkede önceki gün meydana gelen üç trafik kazasında, bir kişi yaralandı, iki kişi tutuklandı.

Önceki gün saat 08.00 sıralarında Girne’de Atatürk Caddesi’nde 39 yaşındaki Ahenk Korcan yönetimindeki SM 063 plakalı salon araç ile yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 88 yaşındaki yaya Naile Melih’e çarptı. Kazada yaralanan Naile Melih’in sağ ayak topuğu kırıldı.

Gönyeli’de ise önceki gün saat 04.30 sıralarında, 63 yaşındaki Şaban Gürler park halinde bulunan yönetimindeki otobüs ile hareket ettiği sırada, 232 miligram alkollü içki tesiri altındaki 33 yaşındaki Semih Yiğit yönetimindeki ZSZ 758 plakalı aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, Semih Yiğit tutuklandı.

Diğer bir kaza ise önceki gün saat 06.00 sıralarında Lefkoşa’da yaşandı. Kazada, 103 miligram alkollü içki tesiri altındaki 19 yaşındaki Ataberk Çamur, yönetimindeki araç ile seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarında park halinde bulunan PH 473 plakalı aracın ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan PH 473 plakalı araç ise arkasında park halinde bulunan VC 765 plakalı salon aracın ön kısmına da çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Ataberk Çamur tutuklandı.

