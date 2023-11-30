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Uyuşturucu ithali, 6 yılına mal oldu

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Valizine 2 kilo uyuşturucu ile ülkeye gelen Jennifer Trayc Ohunyon, 6 yıl hapse mahkum edildi

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Uyuşturucu ithali, 6 yılına mal oldu
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 Valizine koyduğu 2 kilo 257 gram tutarındaki uyuşturucu maddeyi Havalimanı’ndan ülkeye sokan Jennifer Trayc Ohunyon hakkındaki dava karara bağlandı. Ohunyon, 6 yıl hapse mahkum edildi.
Yargıç, sanığın başkalarının yönlendirmesi ile 21 Eylül 2021 tarihinde ülkesi Nijerya’da valizine koyduğu 2 kilo 257 gram tutarındaki uyuşturucu maddeyi Havalimanı’ndan ülkeye sokup, aynı gün Louis Ekene Ubah’a teslim ettiğini söyledi.
Yargıç, sanığın olaydaki rolünün ithal olduğunu, ülke içindeki dağıtım ve satışında bir rol oynamadığını, dolayısıyla sadece piyon olarak kullanıldığını ifade etti.
Sanığın soruşturmanın ardından cezaevine gönderildiğini, 2 yılı aşkın bir süredir dilini bilmediği bir ülkede yargılanmayı beklediğini söyledi. 
Yargıç, sanığın polise ifade verip, yardımcı olduğunu, aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini açıkladı.
Yargıç, sanığın uyutturucu ticaretine bulaşmasını, pişman olup adalete yardımcı olmasını lehine değerlendirdiklerini belirterek, oy birliği ile 6 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.
 
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