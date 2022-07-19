KTOEÖS, öğretmenlerin belirli bir hizmet yılından sonra daha az ders saatine tabi olmasını sağlayan A öğretmen ve B öğretmen statüsünün ortadan kaldırılmaya çalışıldığını söyleyerek, “Bakan ve Müsteşar eliyle öğretmen düşmanlığı yapılıyor” dedi





Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı önünde, "Eğitimde Çözüm Bekleyen Sorunlar ve Bu Sorunlar Karşısında Eğitim Bakanının Misyonu" başlıklı basın açıklaması ve eylem düzenledi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı eylemde yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan sorunlara işaret etti, öğretmenlerin belirli bir hizmet yılından sonra daha az ders saatine tabi olmasını sağlayan A öğretmen ve B öğretmen statüsünün ortadan kaldırılmaya çalışıldığını söyleyerek, “Çözülmeyi bekleyen bunca sorun varken Bakan ve Müsteşar eliyle öğretmen düşmanlığı yapılıyor” dedi.

Eylemde, “Topluma ve öğretmenlere yapılan saldırılar karşısında susmayacağız”, “Siz teslim oldunuz biz olmayacağız” yazılı pankartlar taşındı, Bakanlık binasına “Misyonunuz öğretmen düşmanlığı mı?” yazan posterler asıldı.

Eylemde konuşan Elmalı öğretmenlerin kazanılmış haklarının geriye götürülmeye çalışıldığını savunarak bu durumun öğretmenlerin ve eğitimin niteliğini düşüreceğini ifade etti.

Kol etkinlikleri ve laboratuvar denkliklerinin kandırılmaya çalışıldığını söyleyen Elmalı, bu durumu eleştirdi.

A öğretmen- B öğretmen statüsünün kaldırılmasının da gündeme getirildiğini dile getiren Elmalı, “Bakan da Müsteşar da 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra masa başına geçti” diyerek bu durumda bu konuda deneyim ya da empatilerinin olmadığını kaydetti.

Fiziki yapı olarak çok kötü okullar olduğunu, 40-45 kişilik sınıflarda ders yapılmaya çalışıldığını ifade eden Elmalı, bu konulara ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı. Elmalı konuşmasında, uzun mesafe kat ederek işe giden öğretmenlere ek destek verilmemesi ve ek bütünleme sınavı gibi uygulamalara da eleştiriler getirdi.

4 yıl sözleşmeyle öğretmen istihdam edilmesini de eleştiren Elmalı, bu şekilde işe alınanlar arasında Eğitim Bakanlığı'nda akrabası olan isimlerin açıklanmasını istedi.

Elmalı ayrıca, bir yandan para yok denirken diğer yandan müşavirlere, kültür ateşelerine ve yurt dışı temsilciliklerine çok büyük miktarlarda harcamalar yapıldığını da savundu.

İhalesiz yakıt alımı nedeniyle devletin 80 milyon TL zarara uğratıldığını söyleyen Elmalı, bir okul inşaatının 8 milyon TL olduğunu ifade ederek bu parayla 8 okul inşa edilebileceğini de kaydetti.

Konuşmasının sonunda “Uyanış” isimli sergilerini Bakan Çavuşoğlu’nun ziyaret etmediğini kaydeden Elmalı, sergi kitapçığı ve sorularını içeren belgeyi Bakan’a sunmak üzere Bakanlık binasına girdi.

