“Düzenleme, öğretmenlerin haklarına halel getirmeyecek"

Bakan Çavuşoğlu, yapılan düzenlemelerin asla çalışan öğretmenlerin haklarına halel getirmeyeceğini vurguladı

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Mili Eğitim Bakanı Çavuşoğlu yanıt vermek üzere KTOEÖS eylemcilerinin yanına indi

Uyanış isimli serginin açılışına yurt dışında olduğu için katılamadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, sanata merakının kendisini tanıyan herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Kendisine sorulan sorulara en kısa sürede yanıt verebilmek için eylemcilerin yanına geldiğini getiren Çavuşoğlu, sendikayla daha önce yaptıkları görüşmelerde belirttiği gibi amacının çalışma eşitliğini sağlamak ve istismarı önlemek olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, yapılan düzenlemelerin asla çalışan öğretmenlerin haklarına halel getirmeyeceğini vurguladı.

Mevcut düzende deneyimli öğretmenlerin birikim, bilgi ve becerilerinden yeterince faydalanılamadığını da söyleyen Çavuşoğlu ile öğretmenler arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle eylemciler Bakanlığın önünü terk etti.

Daha sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu basına açıklama yaptı. KTOEÖS’ün söylediği gibi laboratuar hazırlığına hiçbir zarar vermediklerini dile getiren Çavuşoğlu, laboratuvarı kapatılmış okullarda, laboratuvar varmış gibi 3 saat hazırlık sayılmasına hangi öğretmenin vicdanının izin vereceğini sordu.

Kol faaliyetlerine hiçbir şekilde dokunulmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Öte yandan bir okulda 10 edebiyat öğretmenin sadece 3’ü kültür edebiyat kolu hazırlığı yaparken hazırlık yapmayan 7 öğretmenin de hazırlık ödeneği almasının mantığı ne olabilir? Bu israf ve istismar değil midir?” diye sordu.

Kol faaliyetlerini üzerine alan öğretmenlerin karşılığını alacağına vurgu yapan Çavuşoğlu, 10 öğrencisi olan okulda da 45 öğrencisi olan okulda da 2 saat sınıf öğretmenliği verildiğini, hatta bazı okullarda bir sınıfa iki sınıf öğretmenliği verildiğini dile getirerek, üzerinde çalışma yapılanın bu gibi durumlar olduğunu ifade etti.

KKTC’de bir sınıfta 45 öğrenci olan sadece iki okul bulunduğunu, bunların Lefkoşa Türk Lisesi ve ve Namık Kemal Lisesi olduğunu dile getrien Çavuşoğlu, açılacak yeni okullarda bu yıl Lefkoşa’da seneye de Gazmağusa’da bu sorununun ortadan kalkacağını kaydetti.

Sendikaların kamuoyunu yanıltmaması için yapılan her eylemde bakanlığın önüne inerek açıklama yapacağını kaydeden Çavuşoğlu, ”A öğretmen- B öğretmen” konusunda yapılan açıklamalara da yanıt verdi.

Kendisinin sadece 10 sene öğretmenlik yaptığının söylendiğini ancak eyleme gelen öğretmenlerin girdiği toplam ders sayısı ve sosyal faaliyetlerin kağıt üzerinde karşılaştırılmasını isteyen Çavuşoğlu, A ve B öğretmen konusunun popülist bir şekilde Öğretmenler Yasası'na girdiğini ve eşitsizlik yarattığının hep konuşulduğunu kaydetti.

Bu nedenle öğretmen ihtiyacının karşılanamaz hale geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, 25 yıllık öğretmenlerin kol denklikleri ile en fazla 11-12 saat derse girdiğini; bu şekilde kendilerinden yeterince yararlanılamadığının aşikar olduğunu belirtti.

20 yılda öğretmenlerin B öğretmen olarak 18 saat derse girer hale geldiğini anlatan Çavuşoğlu, 18 saati de kol faaliyetleri ve sınıf öğretmenliğiyle birlikte bu öğretmenlerin derse girme süresinin 14 saate indiğini söyledi bunun çalışma eşitliğini bozduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, müdür muavinlerinin ve atölye şeflerinin de gerekli saatleri doldurmadığını dile getirdi.

Bir çok kişinin A öğretmen, B öğretmen sisteminin kaldırılması gerektiğini söylemesine rağmen kendisinin öğretmen kökenli biri olarak bunun doğru olmayacağını, yıllar geçtikçe öğretmenlerin daha az ders saati tamamlaması gerektiğini söylediğini anlatan Çavuşoğlu, emeklilik için çalışma süresi olan 25 yılı göz önüne alarak 20 yılda ulaşılan B öğretmenliği 25 yıla çektiklerini, A öğretmenliği ise 30 yıla çektiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu amacın deneyimli öğretmenlerin bilgi ve tecrübesinden yararlanmak olduğunu vurguladı.

Yaptıkları düzenlemelerin hiçbirinde öğretmen düşmanlığı olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, “Maaşı alanlar hizmeti de yapacaklar” dedi.

Devletin sadece ataşeye değil, öğretmenlerin özlük haklarının savunulması için 2 profesyonel 3 yarı profesyonel sendikacı için de maaş ödediğini ifade eden Çavuşoğlu, “Yani bu devlet sadece ataşeyi değil sadece müdürleri değil sadece bakanları değil sendikacıları da ödemektedir” dedi.

DIŞARIDA İNSANLAR 50-60 SAAT ÇALIŞIRKEN...

“Dışarıda insanlar 50-60 saat çalışırken kimse 15 saatlik çalışmayı 11 saat olarak çalışmasının direnişini yapamaz” diyen Çavuşoğlu, bu gibi düzenlemeleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

“Biz sokakların baskısıyla oluşan göz yummalar, istismarlar ya da düzenlemelere takoz koyacağız ama bunun tümünde vatanseverliğimiz ön safhada olacak” diyen Çavuşoğlu, çalışan öğretmenin hiçbir hakkını kesmediklerini ama çalışma saatlerini yerine getirmeyenler hakkında düzenleme yapılacağını ifade etti.



