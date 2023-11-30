banner913
banner932
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip"
11 0
“Yabancılara mal satımı devletin kontrolünde”
“Yabancılara mal satımı devletin kontrolünde”
9 0
 
Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
19 0
Atletizmde önemli dış temaslar
Atletizmde önemli dış temaslar
15 0
Asgari ücrette pazarlıklar başladı
Asgari ücrette pazarlıklar başladı
20 0
Futbol dünyasında hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor
Futbol dünyasında hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor
33 0
Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”
Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”
12 0
banner964
banner985

Minikler keyifli anlar yaşadı

banner989

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Yakın Doğu İlkokulu’nda “Okuma Şenliği” düzenledi

banner974
Minikler keyifli anlar yaşadı
banner971
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde eğitimlerini sürdüren geleceğin sınıf öğretmenleri, Yakın Doğu İlkokulu’nda düzenledikleri “okuma şenliği” ile ilkokul öğrencilerine keyifli anlar yaşattı.
Koordinatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Köprülü’nün yaptığı etkinlikle öğrenciler kitap okumaya teşvik edilirken;  çarkıfelek, eğitici kart oyunları, atasözleri ve deyimler, merak uyandırma, canlandırma, Atatürk’ün hayatı, karoke ve çeşitli etkinliklerle de eğlenceli bir öğrenme deneyimi yaşadılar.
Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı geliştirmek için merak uyandıran eğlenceli etkinliklerin önemine değinen Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Köprülü, “Merak, çocukların öğrenme isteğini tetikler ve onları kitapların sayfalarına çekmeye yardımcı olur. Eğlenceli etkinlikler ise çocuklara kitap okumayı sadece bir öğrenme aracı olarak değil, aynı zamanda keyifli bir aktivite olarak görmelerini sağıyor” ifadesini kullandı.
Yakın Doğu İlkokulu’nda düzenledikleri okuma şenliği, ilkokul öğrencilerimizin kitapla güçlü bir bağ kurmalarına olanak sağladığını belirten Doç. Dr. Köprülü, “Diğer yanıyla geleceğin sınıf öğretmenleri olacak öğrencilerimiz için de çok değerli bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.