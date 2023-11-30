Rehineler saldırıda öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarında 3 esirin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail bombardımanında anne Sherry Silverman Bibas ile 10 aylık oğlu Kfir Bibas ve 4 yaşındaki çocuğu Ariel Bibas’ın öldüğü duyuruldu.
Açıklamada, esirlerin ne şekilde ve ne zaman öldüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.
Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada da Moskova'nın devreye girmesiyle 2 Rus'un serbest bırakıldığı belirtildi.
Öte yandan iki gün daha uzatılan dört günlük Hamas - İsrail ateşkesi ve esir takası anlaşmasının yeniden uzatılması gündemde. CIA ve Mossad'ın da katıldığı görüşmeler Katar'da gerçekleştiriliyor. İsrail basınına göre geçici ateşkes birkaç gün daha uzatılabilir. Hamas'ın da ateşkesin en az dört daha uzatılmasını istediği belirtiliyor.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, taraflar arasında devam eden müzakerelerde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara verilen geçici ateşkesin birkaç gün daha uzatılabilmesi ve "asker ve sivil esirlerin takasını" içeren bir mutabakatın ele alındığı aktarıldı.
İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katarlı yetkililerin Doha'da gerçekleştirdikleri zirvede müzakerelerin devam ettiği kaydedildi
Doha'daki zirvede taraflar arasında "Gazze Şeridi'ndeki askerler, zorunlu askerlik görevini yapanlar ve sivil erkek esirlerin takas edileceği bir anlaşma üzerinde çalışıldığı" aktarılırken Hamas'ın kalıcı bir ateşkes talep ettiği İsrail'in ise buna karşı çıktığı bilgisi paylaşıldı.
AFP'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Hamaslı yetkiler de ateşeksin uzatılması taraftarı.
Hamas'ın ikinci uzatmanın dört gün olmasını talep ettiği belirtildi.
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