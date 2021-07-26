Mimoza’da bayram bir başka yaşandı

Mimoza Hotel’de bayram süresince gündüzleri deniz ve havuzda, akşamları ise canlı müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı

Mağusa bölgesinin ‘incisi’ Mimoza Hotel, Kurban Bayramı’nda yoğun talep gördü. Bölgenin en güzide otellerinden olan Mimoza Hotel’de bayram bir başka yaşandı.Pandemiyle ilgili tüm tedbirlerin harfiyen alındığı otelde konuklar doyasıya bir tatil geçirmenin keyfini yaşadı.Her detayı özenle tasarlayarak konukların kendilerini özel hissetmesini sağlayan Mimoza Hotel’de gündüzleri deniz ve havuzda, akşamları ise canlı müzik eşliğinde coşkulu anlar yaşandı.Yeşil dokusuyla çerçevelenen havuz başında zengin yiyecek ve içecek menüsüyle büyük beğeni toplayan Mimoza Hotel, tatilcilerin takdirini kazandı.Bayramın birinci ve dördüncü gecesi İnci Moreket & Full Band’ın sahne aldığı Mimoza’da Bayramın ikinci gecesi Olga Matiuc & Ahmet Sönmezler & Mulla Gül Trio, üçüncü gecesi ise Sinan Güzen Trio konuklara müzik ziyafeti verdi.Leziz yemekler yanında canlı müzik eşliğinde keyiflenen konuklar, geç saatlere kadar gönüllerince eğlendi.