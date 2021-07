Aşılama, 3 milyar 860 milyon dozu geçti

Dünya genelinde uygulanan aşı sayısı 3 milyar 860 milyon dozu geçti. Bugüne kadar 65 milyon 963 bin 647 doz aşı yapılan Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 3 milyar 860 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 540 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 433 milyon 150 bin ile Hindistan, 341 milyon 40 bin ile ABD, 131 milyon 850 bin ile Brezilya, 89 milyon 40 bin ile Almanya, 83 milyon 470 bin ile İngiltere, 73 milyon 970 bin ile Japonya, 68 milyon 60 bin ile Fransa, 65 milyon 963 bin ile Türkiye, 64 milyon 930 bin ile İtalya, 61 milyon 580 bin ile Endonezya, 59 milyon 580 bin ile Meksika, 57 milyon 310 bin ile Rusya, 53 milyon 450 bin ile İspanya, 47 milyon 390 bin ile Kanada, 33 milyon 640 bin ile Polonya, 29 milyon 440 bin ile Arjantin, 25 milyon 10 bin ile Şili, 24 milyon 830 bin ile Kolombiya, 24 milyon 310 bin ile Suudi Arabistan ve 22 milyon 580 bin ile Güney Kore izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 166,85 doz ile Malta oldu.

Malta dahil 31 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) 166,27, Seyşeller'de 143,82, İzlanda'da 137,26, Uruguay'da 134,21, San Marino'da 133,20, Bahreyn'de 133,19, Şili'de 130,81, İsrail'de 127,67, Katar’da 126,41, Faroe Adaları'nda 126,30, Kanada'da 125,56, Moğolistan’da 123,46, İngiltere’de 122,96, Singapur’da 120,69, Danimarka’da 119,77, Belçika'da 116,24, İspanya'da 114,32, Hollanda'da 112,60, Lüksemburg’da 107,70, Maldivler’de 107,54, İtalya'da 107,40, Çin’de 106,90, Almanya'da 106,27, Macaristan'da 105,13, Avusturya'da 103,56, Monako’da 103,53, ABD’de 101,97, Fransa’da 100,73, İsviçre’de 100,63 ve İsveç’te 100,43 oldu.

TC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 65 milyon 963 bin 647 doz aşı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 78 oldu. 39 milyon 445 bin 421 kişiye ilk doz, 22 milyon 715 bin 1 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.







Ölü sayısı 4 milyon 164 bine çıktı



Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) vaka sayısı 194 milyon 260 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 164 bine, iyileşenlerin sayısı 176 milyon 312 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 283 bini, Hindistan'da 31 milyon 341 bini, Brezilya'da 19 milyon 632 bini ve Rusya'da 6 milyon 102 bini geçti.











Avrupa'da vakaların yüzde 68'i Delta Varyantı kaynaklı



DSÖ, Avrupa görülen vakalarının çoğunun Delta varyantından kaynaklandığını ve virüsün bu türünün kıta genelinde baskın olduğunu duyurdu





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa görülen coronavirüs (Covid-19) vakalarının çoğunun Delta varyantından kaynaklandığını ve virüsün bu türünün kıta genelinde baskın olduğunu duyurdu.

Avrupa genelinde geçen aylarda iyileşme görülen vaka oranları Delta virüsünün yaygınlaşmasıyla tekrar tırmanışa geçti.

Kıta genelinde aktif vakaların yüzde 68'inin virüsün ilk türünden çok daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta'dan kaynaklandığı açıklandı. DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, salgının gidişatına bakıldığında Delta'nın önümüzdeki aylarda dünya genelinde de koronavirüsün baskın türü olması bekleniyor.

DSÖ Avrupa'nın açıklamasında, "Söz konusu varyant, daha güçlü bir mutant ortaya çıkmadığı müddetçe yayılmayı ve diğer türlerin yerini almayı sürdürecek" denildi.

Örgüt, geçen dört hafta boyunca Kovid-19 vakalarının artış gösterdiğinin altını çizerek, hükümetlerden aşılama kampanyalarını hızlandırmalarını istedi.

DSÖ Avrupa Direktörü Dr Hans Kluge, pandeminin bitmesine halen çok uzak olduğumuzu hatırlatarak, "Aşılamayla ilgili AB üyelerinin tüm çabalarına rağmen hala milyonlarca insanın aşılanmamış olması, onları hastanelik olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor" dedi.

Kluge ayrıca, bilimsel verilerin tam aşılanmanın can kaybını veya hastalığı ağır geçirme riskini önemli ölçüde azalttığını vurgulayarak aşının yanı sıra temizlik, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulmasını tavsiye etti. Kluge, bu önlemlerin sadece salgını değil, hayatın durma noktasına geldiği kapanma süreçlerini de önlediğinin altını çizdi.