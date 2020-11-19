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Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi dudak uçuklattı

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Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olarak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi dudak uçuklattı

Büyük ikramiyenin 100 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı milli piyango biletleri satılmaya başladı.

Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak. Vatandaşlar, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden alabilecekler.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Bu yıl tam bilet fiyatı 100 TL, yarım bilet fiyatı 50 TL, çeyrek bilet fiyatı ise 25 TL olarak belirlendi.

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