Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi, ülkelerin geleneksel lezzetlerini mercek altına aldı.
Dünyanın dört bir yanındaki geleneksel yemek listesinin ilk 30'una Türkiye'den 5 lezzet girdi.
İşte ülkelerin en ünlü geleneksel yemekleri...
1- Margherita pizza, İtalya
2- Adana kebap, Türkiye
3- Ramen (Erişte), Japonya
4- Lomo saltado (Sığır filetosu), Peru
5- Döner, Türkiye
6- Tacos al pastor (Etten yapılan taco), Meksika
7- Saltibarsciai (Pancar çorbası), Litvanya
8- Gyoza (Mantı),J aponya
9- Cochinita pibil (Hafif ateşte pişirilen et yemeği), Meksika
10- Sarma, Türkiye
11- Dolma, Türkiye
12- Gyros (Döner), Yunanistan
13- Risotto, İtalya
14- Arroz de marisco (Deniz ürünlü pilav), Portekiz
15- Lazanya, İtalya
16- Bolonez soslu tagliatelle, İtalya
17- Tom yum (Acılı, ekşili çorba), Tayland
18- Ceviche (Asitte pişirilen deniz ürünleri), Peru
19- Carbonara soslu makarna, İtalya
20- Köfte, Türkiye
21- Kaburga, ABD
22- Churrasco (Izgara et), Brezilya
23- Haçapuri, Gürcistan
24- Piruhi (Mantı), Polonya
25- Parrilla (Mangalı), Arjantin
26- Cacio e pepe (Karabiberli peynirli makarna), İtalya
27- Laksa (Baharatlı erişte çorbası), Malezya
28- Ossobuco (Sebzeli et), İtalya
29- Pesto soslu trenette, İtalya
30- Cevapi (Kebap), Bosna Hersek