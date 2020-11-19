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Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri

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Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi, ülkelerin geleneksel lezzetlerini mercek altına aldı.

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri

Dünyanın dört bir yanındaki geleneksel yemek listesinin ilk 30'una Türkiye'den 5 lezzet girdi.
İşte ülkelerin en ünlü geleneksel yemekleri...

1- Margherita pizza, İtalya

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 30

2- Adana kebap, Türkiye
Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 29
3- Ramen (Erişte), Japonya
 
Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 28

4- Lomo saltado (Sığır filetosu), Peru

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 27

5- Döner, Türkiye

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 26
6- Tacos al pastor (Etten yapılan taco), Meksika

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 25


7- Saltibarsciai (Pancar çorbası), Litvanya

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 24

8- Gyoza (Mantı),J aponya


Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 23
9- Cochinita pibil (Hafif ateşte pişirilen et yemeği), Meksika

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 22
10- Sarma, Türkiye

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 21
11- Dolma, Türkiye

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 20
12- Gyros (Döner), Yunanistan

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 19
13- Risotto, İtalya

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 18

14- Arroz de marisco (Deniz ürünlü pilav), Portekiz

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 17
15- Lazanya, İtalya
Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 16
16- Bolonez soslu tagliatelle, İtalya

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 15

17- Tom yum (Acılı, ekşili çorba), Tayland

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 14

18- Ceviche (Asitte pişirilen deniz ürünleri), Peru

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 13
19- Carbonara soslu makarna, İtalya

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 12
20- Köfte, Türkiye
 
Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 11
21- Kaburga, ABD

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 10
22- Churrasco (Izgara et), Brezilya

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 9
23- Haçapuri, Gürcistan

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 8
24- Piruhi (Mantı), Polonya

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 7
25- Parrilla (Mangalı), Arjantin
Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 6

26- Cacio e pepe (Karabiberli peynirli makarna), İtalya

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 5
27- Laksa (Baharatlı erişte çorbası), Malezya

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 4
28- Ossobuco (Sebzeli et), İtalya
 
Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 3
29- Pesto soslu trenette, İtalya

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 2
30- Cevapi (Kebap), Bosna Hersek


Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri - 1

 

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