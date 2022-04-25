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Milli Kütüphane’ye anlamlı bağış

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Milli Kütüphane’de Türkiye Bölümü” oluşturuluyor. Bu çerçevede TC Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, “Milli Kütüphane’ye yaklaşık 200 eserden oluşan bir koleksiyon bağışladı

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Milli Kütüphane’ye anlamlı bağış

 
TC Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi,  Milli Kütüphane’ye “Türkiye Bölümü” oluşturulması amacıyla yaklaşık 200 eserden oluşan bir koleksiyon bağışladı.
TC Lefkoşa Büyük Elçisi Murat Başçeri, kitapları Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu'na  teslim etti.
Koleksiyonda, roman, şehirlerin anlatıldığı, coğrafi bilgiler içeren, danışma kaynağı olabilecek her tür kitap bulunuyor. Bir hafta boyunca Milli Kütüphane'nin girişinde sergilenecek kitaplar, kütüphane personelinin yapacağı kataloglama ve sınıflandırma gibi teknik çalışmaların ardından okuyucuların hizmetine sunulacak.




 
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