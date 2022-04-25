banner762
banner815
15 0
LAÜ otobüsü öğrencilerini artık terminal içinden alıyor
LAÜ otobüsü öğrencilerini artık terminal içinden alıyor
26 0
 
İkisine de yaramadı
İkisine de yaramadı
16 0
Emirlere Uymayarak Tarihin Akışını Değiştiren 11 Asker
Emirlere Uymayarak Tarihin Akışını Değiştiren 11 Asker
49 0
Gençler, Dörtyol'a patladı
Gençler, Dörtyol'a patladı
38 0
Islander Cup ile ‘All-Star’ gecesi
Islander Cup ile ‘All-Star’ gecesi
14 0
'Teslimat'a uluslararası sekizinci ödül
'Teslimat'a uluslararası sekizinci ödül
21 0
banner797
banner794

Genç Mücahitlere başarılı eğitim

banner476

GKK’nın genç Mücahitler bir yandan muharebeye hazırlık kapsamında arazi şartlarında uygulamalı eğitim yaparak çevreyle uyumlu hareket yeteneklerini geliştirirken, diğer yandan da tarihimizi yerinde öğrenme fırsatı elde ediyor

banner825
Genç Mücahitlere başarılı eğitim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Birlikleri, Beşparmak Dağları üzerinde Kırık Tank-Beyazev istikametinde mukavemet ve dayanıklılık yürüyüşleri icra ediyor.

Yürüyüşlerde, genç Mücahitler muharebeye hazırlık kapsamında yıl içerisinde öğrendikleri eğitimleri uygulamalı olarak gerçek arazi şartlarında yerine getirirken, aynı zamanda çevreyle uyumlu hareket yeteneklerini geliştiriyor.


Mücahitler tüm bu eğitimler yanında tarihimizi de yerinde öğrenme fırsatı elde ediyor.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.