Genç Mücahitlere başarılı eğitim

GKK’nın genç Mücahitler bir yandan muharebeye hazırlık kapsamında arazi şartlarında uygulamalı eğitim yaparak çevreyle uyumlu hareket yeteneklerini geliştirirken, diğer yandan da tarihimizi yerinde öğrenme fırsatı elde ediyor



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Birlikleri, Beşparmak Dağları üzerinde Kırık Tank-Beyazev istikametinde mukavemet ve dayanıklılık yürüyüşleri icra ediyor.



Yürüyüşlerde, genç Mücahitler muharebeye hazırlık kapsamında yıl içerisinde öğrendikleri eğitimleri uygulamalı olarak gerçek arazi şartlarında yerine getirirken, aynı zamanda çevreyle uyumlu hareket yeteneklerini geliştiriyor.





Mücahitler tüm bu eğitimler yanında tarihimizi de yerinde öğrenme fırsatı elde ediyor.





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Birlikleri, Beşparmak Dağları üzerinde Kırık Tank-Beyazev istikametinde mukavemet ve dayanıklılık yürüyüşleri icra ediyor.Yürüyüşlerde, genç Mücahitler muharebeye hazırlık kapsamında yıl içerisinde öğrendikleri eğitimleri uygulamalı olarak gerçek arazi şartlarında yerine getirirken, aynı zamanda çevreyle uyumlu hareket yeteneklerini geliştiriyor.Mücahitler tüm bu eğitimler yanında tarihimizi de yerinde öğrenme fırsatı elde ediyor.