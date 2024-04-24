"Millet iradesi burada"

Cumhurbaşkanı Tatar, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ni ziyaret etti. Tatar "Millet iradesinin burada temsilini görüyoruz. Bu yerleşkede önemli kararlar alınacak ve toplantılar yapılacak” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ni ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, brifing sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla Metehan Bölgesi’nde Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi yanında Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesiyle birlikte yaklaşık 400 dönümünden oluşan parkın da yapımının sürdüğünü söyledi.

Yasama ve yürütmenin bir arada olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yürüyüş ve rekreasyon alanları ile halkın sosyal aktivitelerini yapabileceği büyük bir yerleşke ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük bir eser kazandırılacağını vurguladı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan işleri takip edip, gerekli talimatları verdiği için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, yüklenici firmaya da ortaya koyduğu çalışmalar için teşekkürlerini sundu.

Yapılan çalışmanın tanınma yolunda büyük bir proje ve simge olarak ortaya çıktığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün iradesi, bağımsızlığı ve kendi kendini yönetme kabiliyeti açısından dünyaya büyük bir mesaj verildiğine dikkat çekti.

Devlet işleri yürütülürken, aynı zamanda halkın sosyalleşebileceği bir alanın da yaratılmış olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yerleşkenin yapımına onay veren makamlara teşekkür etti, yerleşkenin hayırlara vesile olacağına dair inanç belirtti.

Ziyaretin, 104 yıl önce Türkiye Büyük Milllet Meclisi’nin kuruluşu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan’da gerçekleştirilmesinin ayrıca anlamlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ne mutlu bize ki, TBMM kurulduktan 104 yıl sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin devam eden inşaatını geziyoruz. Millet iradesinin burada temsilini görüyoruz. Bu yerleşkede önemli kararlar alınacak ve toplantılar yapılacak” dedi.

Yerleşkenin 15 Kasım 2024 tarihinde KKTC’nin 41’nci kuruluş yıldönümünde bitirilmesinin ve yerleşimin tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmaların yoğunlaştığını sözlerine ekledi.

