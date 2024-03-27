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Ahmet İyigün yeniden Orman Mühendisleri Odası Başkanı...

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Orman Mühendisleri Odası Başkanı yeniden Ahmet İyigün oldu.

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Ahmet İyigün yeniden Orman Mühendisleri Odası Başkanı...
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Orman Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, Odanın olağan genel toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı görevini Nurettin Alaçam’ın yaptığı genel kurulda Divan Sekreterliği görevlerini Çınla Karaali ve İrfan Tansel Demir üstlendi. Genel Kurulda Faaliyet Raporu ve Mali Rapor okunarak aklandı.



Sonrasında yapılan oylamada Ahmet İyigün yeniden Orman Mühendisleri Odası Başkanı seçildi.



Oda Yönetim Kurulu üyelerinin de belirlendiği genel kurulda Denetleme Kurulu üyeleri Musa Erkanat ve Asım Yırık oldu.



Genel Kurulun ardından yapılan ilk Oda Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımları yapıldı.


Buna göre, Oda Yazmanı Zorlu Yıkıcı, Oda Saymanı Mehmet Kutlar, Oda Yönetim Kurulu Faal Üyeleri Çınla Karaali ve Can Conkbayır olarak belirlendi.

 
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