Metsola, Güney’e geliyor

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, pazartesi günü Güney Kıbrıs’a giderek “Amalthea” projenin yürütüldüğü Larnaka Limanını denetleyecek

Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Filistinlilere deniz yoluyla insani yardım ulaştırmak üzere 8’inci geminin Mersin Limanından yola çıkacağı açıklaması Rum basınında “Amalthea inisiyatifine çomak sokma çabası” olarak yorumlandı.

İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik ise Gazze kuşatmasının devam ettiğini ve Güney Kıbrıs’ın inisiyatifine tabi olmayan hiçbir geminin Gazze’ye yanaştırılmayacağını açıkladı.

Güney’de yayımlanan Politis haberi “İsrail, Türkiye’nin İştahını Kesiyor… Gazze’ye Sadece Amalthea” başlığıyla aktardı. Gazeteye göre, Oren Anolik “Jewish News Syndicate” isimli haber sitesine verdiği röportajda, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmadığına işaret ederek, sadece Güney Kıbrıs üzerinden deniz koridoru için kaldırıldığını belirtti. Anolik, Güney Kıbrıs’ın inisiyatifine tabi olmayan hiçbir geminin Gazze’ye yanaşmasına müsaade edilmeyeceği uyarısında bulundu.

Oren Anolik, “ABD tarafından inşa edilen iskele dahil, her geçene, bütün misyonlarda olduğu gibi, aynı denetim uygulanacak. Kıbrıs’tan iskeleye ve oradan da Gazze’ye aynı ilkeler geçerli olacak. İnsani koridorla ilgili Amerikan çabası ve Kıbrıs inisiyatifi arasında çok net bağlantı var.” dedi.

AFAD tarafından önceki gün yapılan açıklamayı detayıyla aktaran gazete, Türkiye’den Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasının tek yolunun, Refah kapısı sınırında İsrail tarafından kontrol edilmek şartıyla Mısır üzerinden olduğunu kaydetti.

Gazete, hava şartları elverirse “Open Arms” ve “Jennifer” isimli gemilerin insani yardım yüklü iki platformu Gazze’ye ulaştırmak üzere yarın Larnaka Limanından demir alacağını yazdı.

Habere göre, ABD’nin iskele inşaatı tamamlanana kadar platformlardan birinin Gazze kıyılarında kalması senaryosu inceleniyor. Bu senaryoya göre, paletler vinçle platforma yerleştirilecek, daha sonra da küçük kayıklarla kıyıya taşınacak ve dağıtıma başlanacak. Hem yük taşıyacakları, hem de bir römorkör yardımıyla platformları çekecekleri için “Open Arms” ve “Jennifer” gemilerinin Gazze yolculuğunun 3 gün sürmesi bekleniyor.

Cyprus Times isimli internet gazetesi, RMMO mensuplarının, Amalthea yüzünden çalışma şartlarının ağırlaştığından şikayetçi olduğunu yazdı.

Habere göre, polisler, havaalanlarında güvenlik görevi yerine getiren RMMO mensupları gibi Larnaka Limanında da görev üstlenecekleri bilgisi aldı. Bu görev için ek mesai almayacaklarından yakınan RMMO mensupları, öngörülen görev planına göre nefes almadan, dinlenmeden çalışmaları ve görev yerine ulaşımlarını kendi özel araçlarıyla sağlamaları gerekeceğinden şikayet ediyor.

Öte yandan ANT1 isimli haber sitesi, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın pazartesi günü Güney Kıbrıs’a giderek “Amalthea” projenin yürütüldüğü Larnaka Limanını denetleyeceğini ve Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezini ziyaret edeceğini bildirdi.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Metsola’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini ve 2 Nisan Salı günü Hristodulidis eşliğinde Larnaka Limanı’na giderek, oradaki çalışmaları denetleyeceğini açıkladı.

Metsola’nın öğle saatlerinde Hristodulidis ile birlikte Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine gideceği ve orada ortak basın açıklaması yaptıktan sonra Güney Kıbrıs’tan ayrılacağı kaydedildi.

Fileleftheros, haberi “Türk Dikkat Dağıtma Hareketi… Gazze: Türkiye Uluslararası Toplum Tarafından Oluşturulan Amalthea Programına Çomak Sokmaya Çalışıyor” başlığıyla aktardı.

Türkiye’nin bugüne kadar Gazze’ye Mısır üzerinden yardım ulaştırdığını hatırlatan gazete, Anadolu Ajansı’nı (AA) kaynak göstererek IHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın önceki açıklamasına geniş ölçekte yer verdi. Türkiye-İsrail ilişkilerinin pek de iyi olmadığını hatırlatan gazete İsrail’in Türkiye’nin bu çabasına vereceği tepkinin soru işareti olduğunu yazdı. Diğer bir soru işaretinin de Amalthea projesinin önderliğini üstlenen Amerikalıların böyle bir gelişmeye vereceği tepki olduğunu ekledi.

