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Mario Nava’ya yeni görev

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Mario Nava’ya yeni görev
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Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktörlüğü pozisyonunda 2020 yılından bu yana hizmet veren Mario Nava’nın, İstihdam Genel Müdürlüğüne atandığı haber verildi.
Avrupa Komisyonu’nun önceki gün yaptığı açıklamayla, Nava’nın İstihdam Genel Müdürlüğüne atandığını açıkladığını yazan Politis gazetesi, Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğünün (DG REFORM) portföyünde Kıbrıs Türk toplumunun desteklenmesiyle ilgili önlemlerin yer aldığını anımsattı.
Komisyon’un, Nava’nın Kıbrıs Türk toplumuna destek için Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanması konusundaki rolünden övgüyle söz ettiğini yazan gazete, Nava’nın yeni görevine başlama tarihinin daha sonra belirleneceğini, yerine atanacak kişinin ise henüz açıklanmadığını ekledi.
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