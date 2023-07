Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan'da can güvenliğinden endişeli

Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan havalimanında gerçekleştirileceği duyurulan ilk uçuş ve sonrasındaki uçuşlar için uyarıda bulundu: "Can güvenliğinden endişeliyiz. Uçuş güvenliğini riske atmayı gerektirecek hiçbir mazereti kabul etmiyoruz”

Meteoroloji Mühendisleri Odası yaptığı yazılı açıklamada, yeni Ercan Havalimanı ile ilgili görüşleri açıklayarak, 20 Temmuz’da açılacağı duyurulan yeni Ercan Havalimanı’nın teknik eksiklikleri nedeniyle oluşması muhtemel kaza-kırım hususlarında uyarılarda bulundu.

Açıklamada, mevcut durumda gözlemcinin görüş alanı dışında kalan ve RVR cihazı olmayan, sadece deprem, savaş vb. acil durumlar için geçici kullanılabilen mobil meteoroloji istasyonları ile çalışacak bir pist için uçuş güvenliğinden bahsetmenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Yapımı yaklaşık 10 yıldır devam eden ve bir türlü tamamlanamayan yeni havalimanı ile ilgili sürecin başından beri takipçisi olmakla birlikte süreçle ilgili edinebildikleri bilgilerin de sınırlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



-"Meteoroloji kulesi unutuldu"



“Uluslararası Sivil Havacılık (ICAO) standartlarına uygun meteorolojik alet ve cihazlar ve bu cihazları kullanarak 7 gün 24 saat meteorolojik gözlem ve meydan hava tahmini yapan meteoroloji personelinin bulunması gereken 'Meteoroloji Kulesi' ne yazık ki yeni havalimanı yapılırken unutulmuştur.

Her pist için olmazsa olmaz olan ve hayati önem taşıyan pist görüş mesafesi (RVR) ve bulut taban yüksekliği ölçümü yapan aletler yeni pist başlarına kurulmamıştır. Bu da özellikle gece uçuşlarında sis, pus, yağış vb. hadise durumlarında uçağın inip kalkamaması ve her uçuş için Sivil Havacılık tarafından notam yayınlanması demektir.

ICAO standartlarına uygun Otomatik Gözlem Sistemi olmamasından dolayı, mevcut pist ve yeni pistin kod farkından kaynaklanan altimetrik basınç farklılıkları uçağın iniş ve kalkışı esnasında çok büyük hayati riskler oluşturmaktadır.”